إحباط محاولة التعدى على 20 فدان أملاك دولة فى دشنا بقنا

أحبطت الوحدة المحلية لمجلس قروي أبومناع غرب، في دشنا شمالي محافظة قنا، محاولة أحد الأشخاص التعدي على مساحة كبيرة من أراضي أملاك الدولة، أثناء تمهيدها بالليزر.

وتمكن حمادة صلاح جيلاني، رئيس الوحدة المحلية، بمعاونة مسؤولي الإزالات، من رصد أحد الأشخاص أثناء محاولته القيام بالتعدي على أراضي أملاك دولة، على مساحة قدرت بـ20 فداناً، كان يقوم بتمهيدها بجهاز الليزر، استعدادا للتعدي عليها بالزراعة.

وتمكنت الحملة من إحباط محاولة التعدي، بعد هروب الشخص، في المنطقة الجبلية بصحبته المعدات، وضبط دراجة نارية كانت بصحبته، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار توجيهات اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، وعبداللاه خبير، رئيس مركز دشنا، في ضوء الموجة 21 من حملات الإزالة على التعديات على الاراضي الزراعية وأملاك الدولة.

وأكد جيلاني، على أن هناك تنسيقا كاملا بين الوحدة المحلية والمركز والمحافظة وكافة المديريات المعنية لمتابعة نتائج حملات الإزالة أولا بأول، خاصة وأن الوحدة المحلية تتابع ما تم أزالته لمنع حالات التعدي مرة أخرى، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.



