أمانة شاب بالغربية.. أعاد 500 ألف جنيه بعد تحويلها لحسابه بالخطأ

الغربية محمد طارق

تمتلئ مراكز ومدن محافظة الغربية بالعديد من النماذج الشبابية الناجحة والتى تضرب أروع الامثلة فى العمل والكفاح والأمانة، فبالرغم من الظروف الصعبة التى يمر البعض بها إلا أنهم يرفضون الحرام بكل إشكاله، ليكونوا قدوة حسنة لباقى الشباب فى إعطاء الامانات إلى أهلها وآن الستر والصحة همًا الكنز الوحيد فى هذه الرحلة.

وفى هذا الصدد رصد "اليوم السابع" موقف إيجابي لشاب يدعى إبراهيم السباعى البالغ من العمر 38 سنة، مقيم بقرية سنباط فى محافظة الغربية ، والذى تفاجئ بتحويل مالى كبير إلى حسابه البنكى بأحد البنوك، وعلى الفور وبدون تردد قرر تحويل المبلغ إلى صاحبه.

يقول إبراهيم، إنه أثناء عمله فوجئ باتصال هاتفى من فرع لأحد البنوك بالغردقة، يفيد وصول مبلغ قدره نصف مليون جنيه بالخطأ من أحد الأشخاص، فتوجه بعدها على الفور إلى أقرب فرع في مكان عمله بشرم الشيخ، للاستعلام عن حسابه وبالفعل وجد نصف مليون جنيه.

وأوضح أنه تواصل مع مدير البنك فرع شرم الشيخ للمقابلة وتم المقابلة واتخاذ اللازم والإجراءات ليتم تحويل الأموال لدى الشخص صاحب المبلغ مرة أخرى، دون الحصول على أى نسب مقابل إعادة المال لأصحابه، وتم تكريمه كمثال للشرف والأمانة من مدير الفرع.