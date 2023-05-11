اليوم السابع
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أبناء النوبة: الحوار الوطنى نافذة على الجمهورية الجديدة.. فيديو

الخميس، 11 مايو 2023 07:10 م
أبناء النوبة: الحوار الوطنى نافذة على الجمهورية الجديدة.. فيديو الحوار الوطني
أسوان – عبد الله صلاح السبيع

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قال عبد الفتاح حسن عبد الحافظ، إن أبناء النوبة الذين هم نسيج من هذا الوطن فى أسوان بوابة الجنوب لأفريقيا وعاصمتها الاقتصادية والثقافية، يؤيدون ويتضامنون مع الحوار الوطنى، نظرا لما يعود به من ثمار نفع على المجتمع المصرى.

 

وأضاف عبد الفتاح، لـ"اليوم السابع"، أن الحوار الوطنى نافذة على الجمهورية الجديدة التى يسعى لها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، من خلال رسم مستقبل هذا البلد بكافة جوانب الحياة فى مصر اجتماعية وسياسية واقتصادية وغيرها، ومتفائلون بذلك، لذا جاء تضامن أهل النوبة وراء قيادتها الوطنية التى تسعى لجعل مصر فى دور ريادى كبير على المستوى الدولى.

عابر الشلالى، مواطن نوبى من محافظة أسوان، تابع الحديث عن الحوار الوطنى، قائلاً: متفائلون خيراً بالحوار الوطنى الذى نتمنى أن تتضمن توصياته خدمة القطاع السياحى فى محافظة أسوان لأنها تعتمد على السياحة فى الموسم الشتوى فقط ونرجو أن تمتد على مدار السنة "صيف وشتاء"، بجانب الاهتمام بالجوانب الزراعية والصناعية التى تؤهل الشباب لسوق العمل وتحد من البطالة.

 

 


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