5 علاجات منزلية للتخلص من سموم الجسم.. منها عصير الخضراوات

كتبت ميرفت رشاد

بسبب نمط حياتنا نعرض أجسادنا للكثير من الوجبات السريعة والأطعمة غير الصحية، هذا يؤدي إلى تطوير السموم في أجسامنا التي تضر أعضاءنا وعمل الجسم كله في معظم الأوقات ، سيخبرك جسمك بذلك عن طريق تقديم علامات مثل التعب والإرهاق وأنماط النوم السيئة وزيادة الوزن وبهتان الجلد والشعر ، وإليك بعض العلاجات المنزلية البسيطة للتخلص من السموم وفقا لما نشره موقع " pinkvilla".

علاجات طبيعية وفعالة للتخلص من السموم يمكنك تجربتها:



1. ماء الليمون:



ابدأ يومك بكوب من الماء الدافئ مع عصير الليمون الطازج، يساعد على طرد السموم وتعزيز عملية الهضم ، ماء الليمون ليس فقط مشروبًا لذيذًا ولكنه يدعم أيضًا إزالة السموم من الجسم، يساعد حمض الستريك الموجود في عصير الليمون على تنشيط الجهاز الهضمي وتشجيع حركة الأمعاء الصحية.

2. شاي الأعشاب:



ثبت أن الشاي الأخضر يدعم وظائف الكبد، من خلال دعم وظائف الكبد بالشاي الأخضر ، فإنك تساعد جسمك على التخلص من المواد الضارة بشكل أكثر فعالية ، الكبد السليم يعني صحة الجسم بشكل عام.

3. خل التفاح



يحتوي خل التفاح على حمض الأسيتيك ، والذي يمكن أن يساعد في تحفيز إنتاج الإنزيمات الهضمية والصفراء ، وتحسين عملية الهضم ، والتمثيل الغذائي ، وخصائص الدهون ، يحتوي على خصائص قلوية يمكن أن تساعد في موازنة مستويات الأس الهيدروجيني في جسمك وتقليل الالتهاب

4. تطهير عصير الفاكهة والخضراوات:



تحظى هذه الطريقة بشعبية كبيرة لأولئك الذين يرغبون في بدء رحلة إزالة السموم، يتضمن شرب عصائر الفواكه والخضراوات الطازجة فقط لفترة قصيرة من الزمن، أثناء تطهير العصير ، تغمر جسمك بوفرة من العناصر الغذائية من المنتجات الطازجة ، نظرًا لأنك تستهلك السوائل ، يمكن لجسمك تركيز طاقته على إزالة السموم والشفاء ، فهو يساعد على تعزيز المناعة وتحسين وظائف الكبد.

5. حمام ملح إبسوم:



يمكن أن تساعد إضافة الملح الإنجليزي إلى حمامك في إخراج السموم من الجلد وتعزيز الاسترخاء، يمكن أن تؤدي إضافة ملح إبسوم إلى مياه الاستحمام إلى إحداث المعجزات لجسمك وعقلك، ملح إبسوم ليس ملحًا فعليًا ، ولكنه مركب معدني طبيعي من المغنيسيوم والكبريتات، عندما تنقع في حمام بملح إبسوم ، تمتص بشرتك هذه المعادن ، والتي يمكن أن تساعد في التخلص من السموم وتعزيز الاسترخاء.