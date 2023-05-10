اليوم السابع
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الأربعاء، 10 مايو 2023 01:13 م
أكرم القصاص
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‏"التقنيات اللوجستية الحديثة وتطبيقاتها"‏ فى ورشة عمل بالقابضة للمطارات

الأربعاء، 10 مايو 2023 11:37 ص
‏"التقنيات اللوجستية الحديثة وتطبيقاتها"‏ فى ورشة عمل بالقابضة للمطارات ورشة عمل بالقابضة للمطارات
كتبت رحاب نبيل

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نظمت الشركة القابضة للمطارات ‏والملاحة الجوية تحت رعاية المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس الإدارة، ورشة عمل بعنوان " التطور التكنولوجي في التقنيات اللوجستية ‏المتكاملة وتطبيقاتها "، وذلك بهدف الارتقاء بمهارات المهندسين والفنيين العاملين بالمطارات ‏والملاحة الجوية، ومواكبة أحدث النظم والمواصفات والمعايير العلمية المطبقة عالميا في إنشاء ‏وتشغيل وصيانة المرافق المختلفة بمنظومة عمل المطارات والملاحة الجوية مثل ممرات ‏الطائرات ومباني الركاب، وبما يحقق أفضل درجات العوائد الملاحية وغير الملاحية، ومطابقة ‏الاشتراطات البيئية وتحقيق الاستدامة وأعلى درجات الأمن والسلامة لحركة الركاب والطائرات.
 
قام بإعداد وتقديم المادة العلمية بورشة العمل اللواء مهندس محمد هليل رئيس مجلس إدارة الشركة ‏العربية البريطانية - إحدى شركات الهيئة العربية للتصنيع - وبحضور كل من اللواء مهندس ‏محمود محمد حسنين والملاح خالد الألفي مساعدي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات ‏والملاحة الجوية، وعدد من المهندسين والفنيين والمختصين بكل من الشركة القابضة وشركة ‏ميناء القاهرة الجوي والشركة المصرية للمطارات والشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية.‏
 
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الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية

ورشة عمل

التقنيات اللوجستية ‏المتكاملة

حركة الركاب



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