‏"التقنيات اللوجستية الحديثة وتطبيقاتها"‏ فى ورشة عمل بالقابضة للمطارات

نظمت الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية تحت رعاية المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس الإدارة، ورشة عمل بعنوان " التطور التكنولوجي في التقنيات اللوجستية المتكاملة وتطبيقاتها "، وذلك بهدف الارتقاء بمهارات المهندسين والفنيين العاملين بالمطارات والملاحة الجوية، ومواكبة أحدث النظم والمواصفات والمعايير العلمية المطبقة عالميا في إنشاء وتشغيل وصيانة المرافق المختلفة بمنظومة عمل المطارات والملاحة الجوية مثل ممرات الطائرات ومباني الركاب، وبما يحقق أفضل درجات العوائد الملاحية وغير الملاحية، ومطابقة الاشتراطات البيئية وتحقيق الاستدامة وأعلى درجات الأمن والسلامة لحركة الركاب والطائرات.
قام بإعداد وتقديم المادة العلمية بورشة العمل اللواء مهندس محمد هليل رئيس مجلس إدارة الشركة العربية البريطانية - إحدى شركات الهيئة العربية للتصنيع - وبحضور كل من اللواء مهندس محمود محمد حسنين والملاح خالد الألفي مساعدي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، وعدد من المهندسين والفنيين والمختصين بكل من الشركة القابضة وشركة ميناء القاهرة الجوي والشركة المصرية للمطارات والشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية.
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