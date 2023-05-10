وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء يتفقد ورشة تدريب المعلمين الجدد

جنوب سيناء - فايزة مرسال

تابع محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، ورشة التدريب البدني والذهني للمعلمين المساعدين الجدد بالمحافظة في إطار توجيهات الدكتوررضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

وذلك بمقرات قاعات التدريب لهم بمدارس الأهرام الرسمية لغات والشهيد إبراهيم الرفاعي الإعدادية بنين والشهيد محمود ناجي الثانوية العسكرية والسيد خديجة الإعدادية بنات التابعات لإدارة طور سيناء التعليمية .

قال محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء يستهدف برنامج التدريب (66) معلما مساعدا فصل و(69) معلما مساعدا رياض أطفال وذلك بالفترة من 9 / 5 / 2023 حتى الخميس الموافق 11 / 5/ 2023 م موزعين على أربع قاعات تدريبية وهي قاعة السيدة خديجة الإعدادية بنات وتضم (34 ) متدربا ومتدربة وقاعة الشهيد إبراهيم الرفاعي الإعدادية بنين وتضم (35) متدربا ومتدربة وقاعة الأهرام الرسمية لغات وتضم (33) متدربا وقاعة الشهيد محمود ناجي وتضم (33) متدربا.

وخلال لقائه وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة بالمعلمين والمعلمات المساعدين الجدد رحب بهم متمنيا لهم التوفيق خلال أيام التدريب وأجرى وكيل الوزارة نقاشا مع المتدربين تناول الهدف من التدريب والخبرات التي لديهم، وطريق التوصيل للمفاهيم لدي أطفال الكي جي، واستمع وكيل الوزارة لوجهات النظر لديهم، واستعرض وكيل الوزارة خلال النقاش لنماذج من طرق توصيل مفاهيم الانتماء والولاء للطفل ومعالجة بعض المفاهيم التي ترتبط ببيئتهم.

وأكد وكيل الوزارة، أن المعلم ليس اسيرا لطريقة تدريس واحدة مشيرًا إلي لأهمية التطوير وإيجاد طرق تدريس غير تقليديهم إبداعية تتناسب مع ثورة التحديات المعاصرة التي لها تأثير على نواحي الحياة مع القدرة على إيجاد أثر إيجابي لدى الطفل ليعمق من نموذج القدوة الحسنة والقدرة على جعل بيئة التعلم جاذبة.

ومن جانبها قدمت مها سيد مديرة إدارة التدريب بالمديرية الشكر، وكيل الوزارة على اهتمامه المباشر لفاعليات التدريب.

مشيرا، إلى أن التدريب خلال الثلاثة أيام يتضمن في اليوم الأول تنمية قيم الولاء والانتماء الوطني والتعريف بالمشروعات القومية وحروب الجيل الخامس أما اليوم الثاني فيتضمن التأهيل البدني ورفع الكفاءة البدنية للمعلمين أما اليوم الثالث فيتضمن مهارات الاتصال والتواصل وتطوير الذات ومهارات العرض والتقديم واجتياز المقابلة الشخصية.