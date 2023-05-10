"هلال" مديرا للأقسام الداخلية والعنايات بمعهد الكبد القومى بالمنوفية

المنوفية - محمود شاكر

أصدر الدكتور أسامة حجازى عبدالسلام المدير التنفيذى ل معهد الكبد القومى بالمنوفية، قرارا بتكليف الدكتور عبدالعليم خيرالله هلال مديرًا للأقسام الداخلية والعنايات بالمعهد.

جاء ذلك القرار فى إطار النهوض بالخدمة الطبية وتحقيق أعلى معدلات لها من خلال كوادر شبابية قادرة على العطاء، وضخ دماء جديدة فى الإدارة من أجل التحقيق الكامل للخدمة الطبية.

من جانبه، أكد الدكتور عبد العليم هلال فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه سيسعى جاهدا فى سبيل التطوير الكامل للخدمة الطبية وتوفير أعلى معدلات لها، من خلال خطة متميزة لتحقيق حالة من الارتياح بين الجميع بالأقسام الداخلية والعنايات بالمعهد، لافتا إلى أهمية هذين القسمين بالمعهد فى تقديم خدمات طبية متميزة.