وقال ستاروفويت - في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" الأربعاء - إن "قوات الدفاع الجوي أسقطت طائرة مسيرة أوكرانية بالقرب من مقاطعة كورسك، لافتا إلى أن حطامها سقط في قرية تولماتشيفو".. مضيفا:"أن الحادث أدى إلى تضرر عدد من المباني السكنية دون وقوع إصابات".

فى المقابل.. أشارت الإدارة العسكرية لإقليم زابوروجيا جنوبي أوكرانيا - في بيان صحفي، نقلته وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية الرسمية - إلى أن الجيش الروسي شن 107 غارات جوية ضد الإقليم الليلة الماضية، حيث تعرضت 19 بلدة للقصف المُكثف.

وأوضح البيان أن 19 مستوطنة على الخطوط الأمامية حول كامينسكي وأوريخيف وهوليابول، تعرضت لـ 107 غارات، أُسقط خلالها 93 قذيفة مدفعية و10 طلقات من طراز MLRS وثلاث هجمات بدون طيار وغارة جوية.

وأضاف "أن امرأة تبلغ من العمر 34 عامًا أصيبت بجروح خطيرة في منزلها جراء الضربة التي أصابت منزلها في بلدة ميكيلسكي الليلة الماضية.. وتم تزويدها بكل المساعدة المطلوبة".