مقتل شخص بعد إصابته بطلق نارى فى الشرقية

لفظ شخص أنفاسه الأخيرة إثر إصابته بطلق نارى أسفل الصدر بنطاق مركز بلبيس بمحافظة الشرقية، إثر تعدى من آخرين وتم نقل الجثمان إلى مستشفى بلبيس والتحفظ عليه بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد ورود إشارة مستشفى بلبيس المركزى، بوصول " إبراهيم ص ع" 65 عاما جثة هامدة، إثر إصابته بطلق نارى أسفل الصدر وتم التحفظ على الجثة بمشرحة بالمستشفي، تحت تصرف النيابة العامة، تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية نحو الواقعة.