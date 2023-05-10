اليوم السابع
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مدينة إسنا تنفذ إزالة 8 حالات تعدى بمساحة 2614 متر على أملاك الدولة

الأربعاء، 10 مايو 2023 10:43 ص
مدينة إسنا تنفذ إزالة 8 حالات تعدى بمساحة 2614 متر على أملاك الدولة جانب من الإزالات
الأقصر – أحمد مرعى

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واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الأقصر، تنفيذ أعمال إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، بناءا على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بالتنسيق الكامل بين جميع جهات الولاية بالمحافظة والأجهزة المعنية لتنفيذ قرارات الإزالة لكافة التعديات بكل قوة وحزم.

وفي هذا السياق، شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر برئاسة اللواء هشام السعدي رئيس المركز، حملة مكبرة لإزالة التعديات، وأسفرت الحملة عن إزالة عدد ٨ حالات بمساحة ٢٦١٤ متر مربع بناحية قرية الشغب على أرض املاك دولة، والتعدى عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض وعشش، حيث تحررت المحاضر اللازمة لذلك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ومع بدء الموجة 21 لإزالة التعديات على الأراضى أملاك الدولة، بحث المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، مع قيادات المدن والقرى استعدادات المحافظة بالتعاون مع جميع الجهات المعنية، لبدء تنفيذ المرحلة الأولى من الموجة 21 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، وذلك بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية وبالتنسيق مع مديرية الأمن، حيث تم التأكيد على الاستعداد المبكر والتنسيق الكامل والتدقيق، ومعاينة الأماكن المستهدفة بالإزالة، وتجهيز كافة المعدات والتأكد من سلامتها، وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك بهدف القضاء على كافة أشكال التعديات بالبناء المخالف .

وأكد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، على ضرورة إحكام الرقابة والسيطرة، والاستمرار في تنفيذ إزالة التعديات على أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، موجها بالمتابعة المستمرة، وإزالة أية تعديات في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتعدين، لافتاً إلى ضرورة الحفاظ على ما يتم استرداده من أراضي أملاك الدولة، حيث شارك فى التجهيزات للموجة 21 للإزالات كل من محمد عبد الفتاح سكرتير عام المحافظة، وهدي مغربي سكرتير مساعد المحافظة ورؤساء المراكز والمدن، وممثل مديرية الأمن، وممثلي كافة جهات الولاية ومسؤولي حماية الأراضي والأملاك والمتغيرات المكانية والري والأوقاف وحماية النيل والطرق والكباري والزراعة وشركة المياه، وعدد من الجهات المعنية.

إزالة 8 حالات تعدى بمساحة 2614 متر على أملاك الدولة
إزالة 8 حالات تعدى بمساحة 2614 متر على أملاك الدولة

 

حملات ازالة التعديات على أملاك الدولة
حملات ازالة التعديات على أملاك الدولة

 

 

مدينة إسنا تنفذ إزالة 8 حالات تعدى بمساحة 2614 متر
مدينة إسنا تنفذ إزالة 8 حالات تعدى بمساحة 2614 متر

 


 

 



 

 


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