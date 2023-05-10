محافظ السويس بتفقد أعمال التطويروالخدمات والمرافق بنطاق حى فيصل.. صور

السويس _ السيد فلاح

أجري اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، جولة تفقدية لمشروعات التطوير والتنمية تابع خلالها أعمال التطوير بمدن حي فيصل رافقه خلالها الدكتور عبد الله رمضان، نائب المحافظ وخالد سعداوى، السكرتير العام للمحافظة والعميد إيهاب سراج الدين، السكرتير العام المساعد لمحافظة السويس والعقيد رامى سعد، مدير عام مكتب محافظ السويس، للوقوف على أخر أعمال التطوير التي تتم بمدينة 24 أكتوبر والمميز، مؤكدًا علي سرعة إنهاء أي أعمال خاصة بالبنية التحتية والمرافق العامة ورفع أي إشغالات أو تعديات والمسطحات الخضراء والأرصفة وأعمال الرصف خلف مستشفي التامين الصحي بمدينة 24 أكتوبر، مشددًا علي النظافة العامة بالمنطقة ورفع أي تراكمات ومخلفات البناء أولا بأول.

وتابع محافظ السويس أعمال التطوير والرصف بمدينة الأمل بنى ومدينة الأمل لبنى ومدينة مبارك بحى فيصل، مؤكدًا علي رفع كفاءة النظافة العامة وعمل حملات مستمرة لرفع المخلفات والتراكمات والانتهاء من أعمال التطوير بالمدينة، وتم التأكيد علي مراجعة أعمال الكهرباء وتدعيم الإنارة العامة.

وأشارلمحافظ السويس إلي الانتهاء من تدعيم البنية الأساسية للعمارات وتدعيم خطوط وغرف تفتيش الصرف الصحي ومداخل العمارات وتطهير بالوعات صرف أمطار المياه، ورفع كفاءة الحدائق العامة الموجودة بالمدن لتحسين جودة حياة ومعيشية المواطنين سكان هذه المدن والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم علي أرض السويس.

وكلف محافظ السويس رئيس حي فيصل بمراجعة كافة التراخيص التي صدرت لكافة الأنشطةوالمحلات بنطاق الحي ومطابقتها بالواقع وعمل تقرير بذلك واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأثناء الجولة التقي المحافظ عددًا من الأهالي واستمع إلي طلباتهم وآرائهم من سكان المميز و24 أكتوبر والأمل ومبارك حول أعمال التطوير مؤكدًا علي أننا انتهينا من أعمال تطوير ورفع كفاءة 17 مدينة ومستمرين في التطوير حتي ننتهي من تطوير18مدينة أخري متبقية علي مستوي محافظة السويس من أجل راحة المواطن السويسي والارتقاء بحياته المعيشية.

و من ناحية أخرى أكد محافظ السويس على استمرار أعمال التطوير ومراجعة كافة المرافق العامة بطريق ناصر لرفع كفاءتها قبل أعمال الرصف والتطوير لهذا الشارع الحيوى الذى يربط أحياء السويس جميعًا ومؤكدًا على التواجد المرورى المستمر لتسهيل الحركة المرورية بطريق ناصر حتي إنتهاء الأعمال.

رافق المحافظ في الجولة كلا من اللواء عمرو بغدادى، رئيس حي فيصل واللواء عبد العظيم محمد، مدير عام المواقف والعميد علاء إسماعيل، مدير عام الأسواق والورش ومحمد عبدالله، مدير عام المالية والإدارية والمهندسة شيماء فؤاد، مدير عام التخطيط العمراني والدكتور وليد فؤاد، مدير المكتب الفني بالمحافظة ومديرى التجميل والنظافة والطوارئ والتدخل السريع ومديرى مديريات الخدمات والقيادات التنفيذية وممثلي الشعبة الهندسية والشركات المنفذة للأعمال والإدارات الهندسية والمرافق بحي فيصل ومسئولي المرافق العامة.