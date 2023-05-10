محافظ أسوان خلال لقائه رئيس المصرية للاتصالات: واى فاى مجانى للأفواج السياحية

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

اعلن اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، عن أنه تم الإتفاق أيضاً على تقديم خدمة الواى فاى مجاناً للإنترنت فائق السرعة للأفواج السياحية والزائرة والمواطنين بالسوق السياحى وميدان المحطة والمواقع والحدائق بواجهة المدينة ، والتي شهدت تنفيذ مشروعات التطوير والتجميل بهدف ربط السائح بتطبيقات تكنولوجية حديثة تتضمن الترحيب به وتعريفه بالمعالم والمقومات السياحية لأسوان للتسويق والترويج السياحى لها.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ أسوان، بالمهندس محمد نصر الدين ، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للإتصالات ، اليوم، الأربعاء، فى حضور نواب الرئيس التنفيذي لخدمه العملاء ، وللشئون الفنية والتجارية للشئون والمالية ، بالإضافة إلى رؤساء قطاعات الموارد البشرية ، والدكتورة غادة أبو زيد، نائبة المحافظ.

وأضاف أشرف عطية، أن التوسع في توصيل خدمات الاتصالات والإنترنت تستهدف زيادة نسب التسويق الإلكترونى للمنتجات الأسوانية من الحرف البيئية والمشغولات اليدوية والصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر وبالتالي زيادة فرص العمل وتحسين الدخل اللإقتصادى للأسر والأفراد.

وأشار إلى أن بروتوكولات التعاون التي تم توقيعها مع الدكتور عمرو طلعت وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات أثناء زيارته للمحافظة تضمنت التدريب التقنى والإقتصادى والذى يستهدف الشباب لتأهيلهم من خلال التدريب على تقنيات الألياف الضوئية لتوفير فرص العمل المختلفة ، ولاسيما في مجال العمل الحر ، بجانب تدريب 3 ألاف أخرين للعمل على نشر ثقافة التعليم الرقمى ، فضلاً عن تدريب ألف سيدة في مجال ريادة الأعمال من أصحاب المشغولات اليدوية للعمل على تسويق منتجاتهم بالشكل المطلوب.