اليوم السابع
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غارات اسرائيلية مكثفة على مناطق متفرقة فى قطاع غزة

الأربعاء، 10 مايو 2023 12:58 م
غارات اسرائيلية مكثفة على مناطق متفرقة فى قطاع غزة غارات إسرائيلية على قطاع غزة
كتب أحمد جمعة

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شن الطيران الحربي الاسرائيلي، الأربعاء، غارات مكثفة على مناطق متفرقة في قطاع غزة في محاولة لاستفزاز الفصائل للرد على الاحتلال بعد حالة الترقب والصمت التي تعيشها غزة خلال ال 24 ساعة الماضية.
 
غارات
غارات
 
وبحسب ما أكده شهود عيان لـ"اليوم السابع"، استهدفت طائرات اسرائيلية مناطق مفتوحة في شمال وجنوب قطاع غزة، زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال تنفيذ غارات على بعض مطلقي الصواريخ من حركة الجهاد. 
 
بدوره ، أكد مصدر مسؤول في حركة الجهاد الإسلامي في غزة لـ"اليوم السابع" أن المقاومة الفلسطينية سترد وبقوة على الجريمة الصهيونية التي استهدفت عددا من قادة سرايا القدس الجناح العسكري للجهاد، ما أدى لاستشهادهم وعدد من الأبرياء من النساء والأطفال.
 
وأوضح المصدر، أن المقاومة الفلسطينية قد اتخذت قرارها بالرد، وهي ستتكفل وفق المعطيات الخاصة بشكل ونوع وقوة هذا الرد الذي سينفذ ردا على هذه الجريمة، مشددا على أن إسرائيل ستدفع ثمن هذه الجريمة بكل أشكال المواجهة وأنواعها.

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