"علمنى حرفة".. مبادرة بالأقصر لتعليم السيدات حرف بمراكز الشباب.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قال صلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، إن إدارة المشروعات وتدريب الشباب بالمديرية تنفذ فعاليات دورات تدريبية حرفية، "علمني حرفة" في مجال صناعة الجلود بمركز شباب المريس بالطود، ضمن خطة العام المالى 2022- 2023 للإدارة المركزية لتمكين الشباب تحت شعار "علمني حرفة"، والتى بدأت يوم الأحد 7 مايو وتستمر حتى الخميس 11 مايو الجارى، داخل مراكز شباب المحافظة المختلفة، وذلك في ظل اهتمام وزارة الشباب والرياضة بتنمية المهارات الحرفية لدى الشباب وتعليمهم حرفة يدوية تساعدهم على الخروج لسوق العمل وإقامة ورش عمل تساهم في رفع وتنمية القدرات الإبداعية والابتكارية لدى الشباب.

وأضاف مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، لـ"اليوم السابع"، أنه يتم تنفيذ تلك الدورات لدعم سيدات القرى بالأقصر، بشكل دوري بمختلف مراكز وقرى المحافظة.