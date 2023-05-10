اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 10 مايو 2023 04:38 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

طلاب الصف الرابع والخامس الابتدائى بالجيزة يختتمون اليوم امتحاناتهم بالرياضيات

الأربعاء، 10 مايو 2023 04:00 ص
طلاب الصف الرابع والخامس الابتدائى بالجيزة يختتمون اليوم امتحاناتهم بالرياضيات امتحانات - أرشيفية
كتبت مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يختتم طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي بمحافظة الجيزة، اليوم الأربعاء، امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023 "الدور الأول" بمادة الرياضيات، وذلك وفقا لجدول الامتحانات المعلن من قبل مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

ووفقا لجدول الامتحانات يؤدي طلاب الصف الأول الإعدادي اليوم، امتحانهم في مادة العلوم، كما يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي امتحانهم في مادتي اللغة الأجنبية الثانية والتاريخ.

ومن جانبه، وجه أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، تعليمات خاصة لمديرى العموم ووكلاء الإدارات التعليمية وموجهى العموم والتوجيه المالي والإداري بشأن متابعة أعمال امتحانات النقل، مشددا على ضرورة متابعة أوراق الإجابات مع الشؤون المالية والإدارية، ومتابعة أعمال التصحيح أولا بأول والتأكد أنها تتم بشكل منضبط وإعلان النتيجة بشكل موحد لكل صف دراسي، على أن يتم إعلان جدول إعلان النتائج من قبل المديرية في وقت لاحق.

جدير بالذكر أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023 لصفوف النقل انطلقت يوم السبت الماضي الموافق 6 مايو، حيث أدى الطلاب والتلاميذ فى المرحلتين الابتدائية والإعدادية الاختبارات ورقيا، كما أدى الطلاب فى المرحلة الثانوية الامتحانات إلكترونية على التابلت، إضافة إلى اختبارات الطلبة المصريين فى الخارج والتى تتم إلكترونيا عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.


امتحانات صفوف النقل

امتحانات النقل

التربية والتعليم

وزارة التعليم

نظام امتحانات النقل 2023

وزارة التربية والتَعليم

امتحانات النقل 2023

موعد امتحانات صفوف النقل

جدول امتحانات صفوف النقل

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2023

موعد امتحانات الترم الثاني 2023 للصف الرابع الابتدائي

جدول امتحانات الترم الثاني 2023

جدول امتحانات الترم الثاني 2023 للصف الرابع الابتدائي

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2023

موعد امتحانات الترم الثاني 2023 للصف الثالث الاعدادي

موعد امتحانات الترم الثاني 2023 الابتدائي

موعد امتحانات الترم الثاني 2023 للصف الثاني الاعدادي

موعد امتحانات الترم الثاني 2023 الصف الأول الثانوي

جدول امتحانات الصف الأول الاعدادي الترم الثاني 2023

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2023

جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي 2023



الموضوعات المتعلقة

انتظام امتحانات نهاية العام الدراسى لصفوف النقل بالمدارس

الثلاثاء، 09 مايو 2023 09:43 ص

محافظ الشرقية يتفقد لجان امتحانات صفوف النقل

الأحد، 07 مايو 2023 01:38 م

تعليم الوادى الجديد: انتظام أعمال امتحانات صفوف النقل ولا شكاوى من الأسئلة.. صور

الأحد، 07 مايو 2023 11:59 ص

طلاب صفوف النقل يؤدون امتحانات نهاية العام.. صور

الأحد، 07 مايو 2023 10:20 ص

بالأرقام والمراحل.. انتظام امتحانات صفوف النقل فى محافظة بورسعيد

السبت، 06 مايو 2023 12:07 م

وكيل "تعليم الإسكندرية" يتفقد امتحانات الفصل الدراسى الثانى لصفوف النقل

السبت، 06 مايو 2023 11:50 ص

تفاصيل اليوم الأول من انطلاق امتحانات صفوف النقل.. وانتشار أمنى بمحيط المدارس

السبت، 06 مايو 2023 11:41 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة