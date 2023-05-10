ضبط 3 محاولات تهريب 1.5 كيلوجرام سبائك ذهبية بمطار القاهرة.. صور

كتبت رحاب نبيل

تمكنت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، من ضبط 3 محاولات لركاب مصريين تهريب 13 سبيكة ذهبية بوزن يقارب كيلو جرام ونصف أخفوها بغرض التهرب من سداد الضرائب الجمركية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة خطوط طيران "نسمة" القادمة من جدة، أستوقف محمد حسن عبد الوهاب مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية، وبتفتيش حقائبه علي جهاز الفحص بالأشعة لم يسفر ذلك عن وجود شيء مخالف.

كلف احمد نبيل مدير الحركة المشرف على صالة الوصول رقم 1 بمبني الركاب رقم 1، كل من محمد حسين و حسام صقر بتفتيش الراكب ذاتيا مما اسفر عن ضبط 4 سبائك ذهبية، قام مدحت عبد الصبور مدير الجمرك بتكليف لجنة مكونه من محمد سالم و محمد حسن لوزن وتحريز المضبوطات التي بلغ وزنها 400 جرام.

المحاولة الثانية، أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب نفس الرحلة حيث أستوقف محمد حسن عبد الوهاب أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة والذي انكر ايضا حوزته لما يجب الإفصاح عنه، وبتفتيش حقائبه علي جهاز الفحص بالأشعة لم يسفر ذلك عن وجود شيء مخالف وبتفتيش الراكب ذاتيا بواسطة كل من محمد سالم و هاني عفيفي تحت اشراف احمد نبيل مدير الحركة، فأسفر ذلك عن وجود 3 سبائك ذهبية بوزن إجمالي 330 جرام.

والمحاولة الثانية كانت أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة خطوط طيران النيل القادمة من جدة، أستوقف محمد حسن مأمور اللجنة الجمركية أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة والذي أنكر أيضاً حوزته لما يجب الإفصاح عنه، وبتفتيش حقائبه علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من محمد عبد الحميد مأمور الجمرك و فرج حمدي رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود كثافات معدنية في حقيبة يد الراكب.

قام أحمد نبيل مدير الحركة بتكليف حسام فتحي صقر مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن وجود 4 سبائك ذهبية، وبتفتيش الراكب ذاتياً بواسطة حسام صقر و هاني احمد عفيفي تم ضبط سبيكتين ذهبيتين، تم تكليف لجنة مكونة من محمد سالم و محمد حسين لعد ووزن وتحريز المضبوطات والتي بلغ عددها 6 سبائك بوزن إجمالي 690 جرام.

أمر مدحت عبد الصبور مدير الإدارة الاولي بالإنابة بتحرير محاضر ارقام 27 و 28 و 29 لسنة 2023 ضد الركاب الثلاثة علي الترتيب، وذلك بعد العرض علي كل من زكريا حسب الله مدير عام جمارك الركاب مبني رقم 1 والدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي.