اليوم السابع
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ضبط 25 طن منتجات مجهولة المصدر داخل مصانع غير مرخصة

الأربعاء، 10 مايو 2023 11:39 ص
ضبط 25 طن منتجات مجهولة المصدر داخل مصانع غير مرخصة شرطه المسطحات ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

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شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة حملة مُكبرة استهدفت كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظتى "القليوبية - الإسماعيلية"، أسفرت جهودها فى مجال حماية الثروة الزراعية " الأعلاف الحيوانية والداجنة والمخصبات الزراعية" عن ضبط (2 مصنع – مخزن "بدون ترخيص") بمضبوطات بلغت ( 25 طن مواد خام صلبة وسائلة تستخدم فى تصنيع المخصبات – 40 طن منتج نهائى لمخصبات زراعية مغشوشة ومقلدة ومصنعة من مواد مجهولة المصدر "معدة للتداول" – 37 طن مواد خام لمستلزمات إنتاج الأعلاف الحيوانية والداجنة مجهولة المصدر وبدون بيانات – 37,9 طن أعلاف حيوانية وداجنة مغشوشة ومقلدة "معبأة ومعدة للتداول") .

وفى مجال حماية البيئة "الصحة العامة – المواد الغذائية" تم ضبط ( 3 مصانع - مخزن – شركة "بدون ترخيص" ) بمضبوطات بلغت ( 2 طن مواد خام لمخلفات نحاس تستخدم لتصنيع أجزاء البوتاجاز – 4000 قطعة أجزاء بوتاجاز مصنعة من مخلفات معدنية ومواد مجهولة المصدر "معد للتداول"  – 2 طن مخلفات بلاستيك تستخدم فى تصنيع أدوات المائدة – 30000 قطعة "منتج نهائى" أدوات مائدة وأجزاء مطبخ مصنعة من مخلفات بلاستيكية مجهولة المصدر ومغشوشة ومقلدة – 35 طن مواد خام مشتقات بترولية بدون بيانات مجهولة المصدر "تُستخدم فى التصنيع"– 33 طن "منتج نهائى" مواد عازلة مغشوشة ومقلدة ومجهولة المصدر – 102960 أكياس سناكس مجهولة المصدر وبدون بيانات "معبأة ومعدة للتداول" – 1,5 طن لحوم مُجمدة مجهولة المصدر وبدون بيانات – 33 كيلو جرام دواجن مجهولة المصدر وبدون بيانات ).


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