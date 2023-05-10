اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 10 مايو 2023 01:49 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

شيخ الأزهر يوافق على منح مكافأة 1500 جنيه لجميع العاملين بالمعاهد

الأربعاء، 10 مايو 2023 12:24 م
شيخ الأزهر يوافق على منح مكافأة 1500 جنيه لجميع العاملين بالمعاهد فضيلة الإمام الاكبر الدكتور احمد الطيب
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافق فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على صرف مكافأة قدرها 1500 جنيه ، من الاعتمادات المدرجة بالباب الأول بموازنة الأزهر الشريف للعام المالي 2022-2023 لكافة العاملين بالمناطق الأزهرية والإدارات التعليمية والمعاهد الأزهرية التابعة لها من المدرسين والإداريين والعمال والوعاظ الدائمين والمتعاقدين بنظام أجر الحصة، والمتعاقدين بنظام أجر اليومية (عاملات قاعات رياض الأطفال) ، والمنتدبين بالمناطق الأزهرية، وذلك خصماً على بند (3) نوع (14) مكافآت الامتحانات للمعلمين المتعاقدين بنظام عاملات قاعات رياض الأطفال وخصماً على بند (3) نوع (2) مكافآت تشجيعية للإداريين والعمال والوعاظ .

 

أما بالنسبة للمتعاقدين على بند (2/3) أجور موسمين فيتم على بند (2/3) أجور موسمين، وذلك للعاملين المشاركين في اتمام الفصل الدراسي الثانى للعام الدراسى " المالى" 2022-2023 على الوجه الأكمل.

 

 


شيخ الازهر

مكافأة شيخ الازهر

الفصل الدراسى الثانى

مكافاة شيخ الازهر



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة