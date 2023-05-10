رئيس جامعة كفر الشيخ يشارك فعاليات المُلتقى السنوي الرابع للمراكز الجامعية للتطوير المهني

كفر الشيخ- محمد سليمان

شارك الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، ختام فعاليات الملتقى السنوي الرابع، برعاية وحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والذي نظمه مشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني تحت عنوان "The Way Forward" خلال الفترة من 7 إلى 9 مايو الجاري، وذلك بالتعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID في مصر، والذي تنفذه الجامعة الأمريكية بالقاهرة، بفندق سانت ريجيس، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

أشار الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، أن هذا الملتقى يأتي تنفيذًا للإستراتيجية الوطنية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي 2030 التي تم إطلاقها مارس الماضي، وشملت ضمن محاورها ربط مخرجات التعليم بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل، وتعزيز مهارات وقدرات الخريجين، ودعم الابتكار وريادة الأعمال؛ لدعم المسار المهني من أجل التوظيف، بما يُسهم في تحقيق رؤية مصر لأهداف التنمية المستدامة.