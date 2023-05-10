رئيس أشمون يقود حمله مسائية مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات بشوارع المدينة

المنوفية - محمود شاكر

شن المحاسب، خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون يرافقة هيثم صادق نائب رئيس المدينة، والمقدم رضا عبد العال مدير شرطة المرافق بالمنوفية، والنقيب السيد أبو حسانين رئيس شرطة المرافق بأشمون، وشريف بيوضة رئيس قسم الإعلانات، وقسم الاشغالات، حملة مسائية مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات بشوارع وميادين أشمون.

وأسفرت الحمله عن تحرير 10 محاضر إشغال طريق ، و15حاله ضبط ، وإزالة40 حاله إشغال فوري ، وتم رفع كافة الإشغالات والتعديات علي حرم الطرق، وإخلاء الشوارع من الباعه الجائلين تنفيذاً للقانون وتحقيقاً للصالح العام وحق المواطن في الطريق وتيسيراً لحركة مرور السيارات والمواطنين والحفاظ على هيبة الدولة وسيادة القانون .

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بإستمرار شن حملات رفع وإزالة الإشغالات بالطرق والشوارع والميادين.

من جانبه أكد النمر علي إستمرار حملات رفع الاشغالات بأشمون والوحدات المحلية القروية وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وفقاً للقانون ولعودة الانضباط إلى الشارع، وشدد بضرورة التزام المواطنين بتعليمات الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون بعدم وضع أي إشغال يعوق الطريق ويضر بالمواطنين والأهالي بأشمون.