جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تستقبل تحويلات الطلاب العائدين من الجامعات الروسية والأوكرانية والسودانية السبت المقبل

- د. أشرف حيدر: جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تسعى لتحقيق الريادة عالميا بتطبيق أحدث الأساليب التكنولوجية في العملية التعليمية

تستقبل جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تحويل الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات السودانية، والروسية، والأوكرانية، بدء من يوم السبت المقبل وحتى مطلع أكتوبر، يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتيسير على الطلاب المصريين الدارسين ببعض الجامعات خارج مصر، لاستكمال دراستهم بالجامعات المصرية، وفى إطار تنفيذ قرار مجلس الوزراء، وقرار مجلسي الجامعات الخاصة والأهلية برئاسة د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن الموافقة على تحويل الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات السودانية، والروسية، والأوكرانية؛ لاستكمال دراستهم الجامعية بالجامعات الخاصة والأهلية وفقًا لعدد من الضوابط والإجراءات التنفيذية.













وقال الدكتور أشرف حيدر القائم بأعمال رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إن المجلس الأعلى الجامعات الخاصة والأهلية قام بتحديد الإجراءات التنفيذية لنظام تحويل الطلاب الدراسين بالجامعات السودانية، والروسية والأوكرانية، والتي يجب على الطلاب الالتزام بها، لضمان الموافقة على تحويلهم إلى الجامعات المصرية الخاصة والأهلية، موضحا أنه من ضمن إجراءات التحويل أن تقوم الجامعة بالتواصل مع المجلس الأعلى للجامعات من خلال القوائم، موضح بها أسماء الطلاب وكلياتهم وجامعاتهم المقيدون بها، لبيان لو كانت هذه الجامعات معادلة أو غير معادلة من المجلس الأعلى للجامعات، وفي حال لو كانت الجامعة معادلة من المجلس الأعلى للجامعات، يتم الاكتفاء بالمقاصة العلمية، لتحديد المستوى الذي سوف يلتحق به الطالب، وفي حال لو كانت الجامعة غير معادلة من المجلس الأعلى للجامعات، فلابد من إضافة امتحان تحديد مستوى بالإضافة إلى المقاصة لتحديد المستوى الذي سوف يلتحق به الطالب.

وأضاف د. حيدر أن جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تسعى لتحقيق الريادة عالميا من خلال تطبيق أحدث الأساليب التكنولوجية في العملية التعليمية، مشيرا إلى أن الجامعة توفر بيئة تعليمية ملائمة للابتكار والإبداع لصقل مهارات الطلبة، ودعم وتطوير البحث العلمي والمعلوماتي، وتقديم برامج معتمدة محلياً وعالميا، وتعزير الابتكار، مؤكدا أن هناك خطة طموحة تهدف إلى دعم الطلاب بالدورات التدريبية المناسبة لزيادة الانتاجية، إضافة لخلق فرص تنافسية لاختبار قدرات الطلاب عمليا ورفع قدرتهم على مواجهة التحديات وإيجاد حلول جديدة ومبتكرة لأبرز مشاكل العصر، مع السعي لإعداد جيل من الباحثين النابغين لخدمة المجتمع.





وأكدت مى عبد البر، مدير القبول والتسجيل بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إن الجامعة تفتح باب إجراءات التحويل من السبت المقبل 13 مايو وحتى أول أكتوبر، وفقا للأعداد المسموح بها من قبل المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والتى لا تزيد عن 10% من الطاقة الاستيعابية لكل كلية بكل جامعة، موضحة أن القبول يوميًا بأولوية التقدم، وفى حال تقدم مجموعة كبيرة في يوم واحد تفوق الطاقة الاستيعابية المطلوبة، يتم الأخذ بالأعلى مجموعًا، وعلى الباقي إعادة التقدم لجامعات أخرى، وذلك وفقا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات الخاصة.

وأوضحت مى عبد البر أن الجامعة تستقبل الطلاب وتتسلم أوراقهم إلكترونيًا مع التأكيد على صحة شهادة إتمام الدراسة الثانوية واجتياز المواد الدراسية التي تؤهل الطالب لدخول الكليات العملية، وإثبات الإقامة، بحسب قرارات المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، مؤكدة أن الطلاب يسعون دائما للالتحاق بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا كونها من أفضل وأرقى الجامعات كما تتيح نظام تعليمى عالمى لابنائها لما لها من مكانة مرموقة بين صفوف الجامعات المصرية، وتميز علمي ودولي يجعلها أكثر الجامعات الخاصة المصرية تفوقا بين نظائرها، حيث تتميز جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بوجود كليات التي تقدم خدمات تعليمية للطلاب على أعلى مستوى، مثل كلية الطب البشري، كلية طب الأسنان، كلية الصيدلة، كلية العلاج الطبيعي، كلية التكنولوجيا الحيوية، كلية الهندسة، كلية الاقتصاد والإدارة، كلية الإعلام، كلية اللغات والترجمة، كلية تكنولوجيا المعلومات، كلية العلوم الطبية التطبيقية، كلية الإرشاد السياحي، وكلية التربية الخاصة، والتي تعد الكلية الأخيرة الأولى من نوعها من بين الجامعات المصرية.

وكانت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا قد احتفلت بيوبيلها الفضى ومرور 25 عامًا على إنشائها كواحدة من أعرق وأوائل الجامعات الخاصة فى مصر، كما تحتل الجامعة مكانة مرموقة بين الجامعات فى المجالات العلمية والبحثية والصحية والمسئولية المجتمعية.