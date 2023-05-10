توريد 25 ألف طن قمح لشون وصوامع أسيوط منذ بدء التوريد

أسيوط-هيثم البدرى

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه تم توريد 25 ألف طن و640 كيلو قمح بالمراكز والقرى منذ بدء أعمال توريد المحصول حتى اليوم، بمختلف المواقع التخزينية التى يبلغ عددها 28 شونة وصومعة وهنجرا ومركز تجميع، لافتاً إلى أهمية التنسيق والتعاون بين مديريتى الزراعة والتموين والوحدات المحلية وكل الجهات المعنية لتذليل العقبات وتقديم كل أوجه الدعم والتسهيلات للمزارعين أو الفلاحين أو التجار أثناء عملية توريد الأقماح وتكثيف حملات الرقابة على الطرق لمنع خروج أى كميات من القمح خارج نطاق المحافظة، موضحاً أن كمية القمح المنزرعة هذا العام على مستوى المحافظة قد بلغت 167 ألف فدان.

وأضاف المحافظ أنه تمت زيادة سعر إردب القمح عن الأعوام السابقة مع الالتزام بعملية الصرف لتشجيع المزارعين على التوريد، حيث بلغ سعر الإردب 1500 جنيه زنة 150 كجم بدرجة نظافة 23.5 قيراط، وذلك طبقا لما حددته الدولة لموسم توريد القمح 2023 بعد موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وبالتنسيق مع الوزارات المعنية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بزيادة الحوافز ومراجعة سعر توريد القمح للفلاحين للموسم الزراعي الحالي ودعم المزارع المصري، لافتاً إلى تشكيل لجان متخصصة من التموين والجهات المختصة لتحديد نوعية الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع لضمان توريد محصول القمح بشكل منتظم مع ضرورة التأكد من جودة الأقماح الموردة.

من جانبه أوضح الدكتور رضا عليوة وكيل وزارة الزراعة بأسيوط أنه تم حصاد ما يقرب من 105 آلاف و15 فدانا حتى الآن، كما تم توريد 11121 طنا و625 كليوجراما بشون البنك الزراعي المصري فضلاً عن توريد 5629 طنا و134 كيلو للشركة القابضة للصناعات الغذائية (المطاحن)، بالإضافة إلى توريد 7980 طنا و249 كيلو للمصرية القابضة للصوامع "عرب العوامر – مركز أبنوب"، و1075 طنا و632 كيلو "إنتاج التقاوي / شركات منتجة" ليصل إجمالى ما تم توريده حتى الآن إلى 25 ألفا و806 أطنان و640 كجم قمح، مؤكداً سير عملية توريد المحصول فى هدوء ودون أى معوقات.

يذكر أن محافظ أسيوط قد عقد فى وقت سابق العديد من الاجتماعات واللقاءات مع مسئولى الزراعة والتموين ومسئولى البنك الزراعي والمطاحن للاطمئنان على تشكيل اللجان ومتابعة أعمال التوريد وفقًا للتعليمات الصادرة في هذا الشأن فضلا عن تفقده خلال جولة ميدانية لأعمال حصاد وتوريد محصول القمح، كما شكل غرفة إدارة الأزمات والعمليات المركزية بالمحافظة على مدار 24 ساعة للتعامل مع أى بلاغات خاصة بتوريد محصول القمح على رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg.