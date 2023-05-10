تعليم الجيزة: برنامج التدريب البدنى بمسابقة 30 ألف يستهدف 2170 معلما بالمحافظة

كتبت – مرام محمد

تفقد أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، اليوم الأربعاء، برنامج التدريب البدنى للمعلمين الجدد المستهدفين بمسابقة الـ30 ألف معلم فى يومه الثانى، وذلك بمجمع ملاعب السعيدية حرصا على دعمهم معنويا وتعريفهم بأهميته لتأهيلهم بدنيا ونفسيا وصحيا وعقليا واجتماعيا لرفع كفاءتهم فى أداء العمل، وذلك بناء على تعليمات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأكد مدير المديرية أن التدريب سيكون نواة أولى فى حث المعلمين الجدد لأبناء تعليم الجيزة فى ممارسة الرياضة والتى ستعود على صحة أبنائنا الطلاب بالخير جسديا وعقليا فى الوقت الذى سيطرت على عقولهم الألعاب الإلكترونية الخطيرة مما يؤثر على مهاراتهم الحياتية والعملية والعقلية.

وكشفت المديرية فى بيان لها أنه فى ضوء اهتمام الدولة بالمعلمين الجدد وتأهيلهم لرفع كفاءتهم وأدائهم البدنى، قامت مديرية التربية والتعليم بالجيزة بتوفير الأماكن المخصصة لتنفيذ تدريب المعلمين المستهدفين فى مسابقة 30 ألف معلم بالجيزة، حيث تجمع المتدربون من جميع إدارات الجيزة التعليمية فى أماكن مخصصة لكل إدارة تعليمية وتم التنفيذ تحت إشراف إدارة التنمية البشرية.

وأشارت إلى أن إجمالى عدد المتدربين على مستوى محافظة الجيزة 2170 معلما بملاعب السعيدية ومراكز الشباب المخصصة لكل إدارة تعليمية وبعض ملاعب المدارس المؤهلة لذلك.

يذكر أن التدريب البدنى للمعلمين الجدد يهدف إلى إحداث مجموعة من التغيرات المطلوبة فى معلومات وخبرات المعلمين ليكونوا قادرين على أداء أعمالهم على الوجه الأكمل ورفع كفاءتهم البدنية والصحية.



مدير تعليم الجيزة يتفقد تدريب المعلمين الجدد المستهدفين بمسابقة 30 ألف معلم



مدير تعليم الجيزة يتفقد تدريب المعلمين الجدد المستهدفين بمسابقة 30 ألف معلم



مدير تعليم الجيزة يتفقد تدريب المعلمين الجدد المستهدفين بمسابقة 30 ألف معلم



مدير تعليم الجيزة يتفقد تدريب المعلمين الجدد المستهدفين بمسابقة 30 ألف معلم



مدير تعليم الجيزة يتفقد تدريب المعلمين الجدد المستهدفين بمسابقة 30 ألف معلم