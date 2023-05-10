اليوم السابع
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تشيع جنازة طالب كفيف حافظ لكتاب الله عقب صلاة الظهر فى المنوفية

الأربعاء، 10 مايو 2023 10:53 م
تشيع جنازة طالب كفيف حافظ لكتاب الله عقب صلاة الظهر فى المنوفية الطالب الراحل
المنوفية - محمد فتحى

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شيع المئات من أهالى قرية طهواى التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، جنازة طالب كفيف بالصف الثاني الثانوي بمعهد طهواي التابع لإدارة أشمون الأزهرية بمحافظة المنوفية، وذلك عقب أداء صلاة الظهر عقب عودته من أداء الامتحان بالمعهد وسط حالة من الحزن الشديد بين كافة أهالي القرية .
 
وكان الطالب هشام مناع والمقيم بقرية طهواى التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية،قد حصل  على المركز الأول في حفظ القرآن الكريم بمسابقة الشهيد عمر القاضي رمضان الماضي وحصل على جائزة العمرة وأهداها لوالدته كأن قلبه أحس أنه أجله قريب وأراد أن يهديها شيئ لن تنساه.
 

محافظة المنوفية

محافظ المنوفية

جنازة كفيف

قرية طهواى



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