اليوم السابع
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تراجع أسعار البصل فى الأسواق واستقرار أنواع الخضروات المختلفة

الأربعاء، 10 مايو 2023 07:00 ص
تراجع أسعار البصل فى الأسواق واستقرار أنواع الخضروات المختلفة البصل
كتب - إسلام سعيد

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تشهد أسعار الخضراوات استقرارا ملحوظا و بلغ سعر كيلو الطماطم 3.5  إلى 6.5 جنيه والبطاطس 4 إلى 5 جنيهات والبصل 8 إلى 10 جنيها بتراجع 3 جنيهات، وبلغ سعر الكوسة 5 إلى 5 جنيه، فى حين تشهد الاسواق توافر معروض ضخم وقوى بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى من الخضروات.

وبلغ سعر الجزر 2.5 إلى 6.5 جنيه والفاصوليا 9 إلى 15 جنيها والباذنجان البلدى 4.5 إلى 6.5 جنيه والباذنجان الرومى 3 إلى 5 جنيهات والباذنجان الأبيض 4 و6 جنيه والفلفل الرومى 5 إلى 7 جنيهات والفلفل الصوب 6 إلى 9 جنيهات والفلفل الألوان 22 إلى 35 جنيهات.

وفى سوق الجملة تسجل سعر الملوخية الخضراء 4 إلى 8 جنيها وبلغ الخيار 5 إلى 8 جنيهات للصوب والخيار البلدى 4.5 إلى 4.5 جنيه والبسلة 13 إلى 17 جنيها والقلقاس 5 إلى 8 جنيهات والبطاطا 4 إلى 6 جنيهات والثوم من 7 إلى 11 جنيهات.

 

 


الخضار

البصل

الخيار

الطماطم

سوق العبور



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