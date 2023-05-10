تراجع أسعار البصل فى الأسواق واستقرار أنواع الخضروات المختلفة

كتب - إسلام سعيد

تشهد أسعار الخضراوات استقرارا ملحوظا و بلغ سعر كيلو الطماطم 3.5 إلى 6.5 جنيه والبطاطس 4 إلى 5 جنيهات والبصل 8 إلى 10 جنيها بتراجع 3 جنيهات، وبلغ سعر الكوسة 5 إلى 5 جنيه، فى حين تشهد الاسواق توافر معروض ضخم وقوى بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى من الخضروات.

وبلغ سعر الجزر 2.5 إلى 6.5 جنيه والفاصوليا 9 إلى 15 جنيها والباذنجان البلدى 4.5 إلى 6.5 جنيه والباذنجان الرومى 3 إلى 5 جنيهات والباذنجان الأبيض 4 و6 جنيه والفلفل الرومى 5 إلى 7 جنيهات والفلفل الصوب 6 إلى 9 جنيهات والفلفل الألوان 22 إلى 35 جنيهات.

وفى سوق الجملة تسجل سعر الملوخية الخضراء 4 إلى 8 جنيها وبلغ الخيار 5 إلى 8 جنيهات للصوب والخيار البلدى 4.5 إلى 4.5 جنيه والبسلة 13 إلى 17 جنيها والقلقاس 5 إلى 8 جنيهات والبطاطا 4 إلى 6 جنيهات والثوم من 7 إلى 11 جنيهات.