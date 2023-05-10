تحرير 2124 محضر خلال الحملات الرقابية المكثفة على أسواق البحيرة

شهدت محافظة البحيرة حملات تموينية مكثفة على المخابز والمحلات العامة والمحال التجارية ومحطات تموين السيارات للتأكد من الالتزام بالقرارات والقوانين التموينية وتوافر السلع وفقاً للاشتراطات المقررة وكذلك الإلتزام بإنتاج خبز مطابق للمواصفات والأوزان .

وأسفرت تلك الحملات الرقابية التي نفذتها مديرية التموين بالبحيرة بالتنسيق مع الصحة والطب البيطري ومباحث التموين خلال شهر أبريل الماضي عن تحرير 2124 محضراً وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وتنوعت المحاضر القانونية لتضم الآتى:-

- 1216 محضرًا نتيجة للمرور على المخابز تمثلت فى " إنتاج خبز ناقص الوزن - عدم تمكين - عدم الالتزام بمواعيد التشغيل - تجميع خبز وبطاقات تموينية - إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - عدم صرف بونات - توقف عن الإنتاج - كارت ذهبي - عدم نظافة أدوات العجين - عدم وجود ماكينة - سجل - عدم وجود ميزان "

- 846 محضرًا نتيجة للمرور على الأسواق عبارة عن " لحوم مكشوفة - ذبح خارج المجازر - بدون ترخيص - مجهول المصدر - غير صالح للإستهلاك الآدمي - إنتهاء صلاحية - بيع بأزيد من السعر المقرر - عدم إعلان عن الأسعار - سجلات - غش تجاري - بدون بيانات - محظور تداوله - أسمدة ومبيدات - عدم تقديم ميزانية ".

- 62 للمواد البترولية .

بالنسبة لموقف البطاقات التموينية فقد تم إصدار 10221 بطاقة بدل تالف وفاقد

أشرف على الحملات الرقابية المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين ومحمد عبد العال وكيل مديرية التموين ومفتاح عبد اللطيف مدير التجارة الداخلية وسمير البلكيمى مدير الرقابة بمديرية التموين.