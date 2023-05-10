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اليوم ذكرى ميلاد شيخ الأزهر الأسبق الشيخ عبد الحليم محمود

الأربعاء، 10 مايو 2023 11:02 ص
اليوم ذكرى ميلاد شيخ الأزهر الأسبق الشيخ عبد الحليم محمود الدكتور عبد الحليم محمود شيخ الأزهر الراحل
الشرقية - فتحية الديب

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تحل اليوم، ذكرى ميلاد العارف بالله شيخ الأزهر الراحل الشيخ الدكتور عبد الحليم محمود، فى العاشر من مايو، فعلى ضفاف ترعة الإسماعيلية بعزبة أبو أحمد، بقرية السلام التابعة لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، ولد الشيخ عبد الحليم محمود سنة 1328 ه ويوم 10 مايو 1910م، ونشأ فى أسرة كريمة شريفة ميسورة، مشهورة بالصلاح والتقوى، وهو الابن الأكبر لأشقاء "3 ذكور و4 بنات.
 
كان والد الدكتور عبد الحليم محمود ، صاحب دينٍ وخلقٍ وعلم، وحفظ الشيخ القرآن الكريم فى سِنٍّ مبكر، ثم دخل الأزهر سنة 1923م، وظل به عامين ينتقل بين حلقاته، حتى تم افتتاح معهد "الزقازيق" سنة 1925م، فألحقه والده به؛ لقربه من قريته، ثم التحق بعدها بمعهد المعلمين المسائى، فجمع بين الدراستين، ونجح فى المعهدين، ثم عُيِّن مُدَرِّسًا، ولكن والده آثر أن يكمل الشيخ عبد الحليم دراسته، ثم تقدم الشيخ لامتحان إتمام الشهادة الثانوية الأزهرية فنالها عام 1928م فى سنة واحدة.

 
 
واستكمل الشيخ الإمام دراسته العليا، فنال العَالِمية سنة 1932م، ثم سافر إلى فرنسا؛ لإتمام الدراسة فى جامعاتها، وذلك على نفقته الخاصة، وآثر الشيخُ عبد الحليم أن يَدْرس تاريخَ الأديان والفلسفة وعلم الاجتماع وعلم النفس، وفى سنة 1938م التحق بالبعثة الأزهرية، التى كانت تَدْرس هناك، وقد تم له النجاح فيما اختاره من علومٍ لعمل دراسة الدكتوراه، وتقلد العديد من المناصب العليا منها وزير الأوقاف، وشيخ الأزهر الشريف، وبعد عودة الشيخ الإمام عبد الحليم محمود من رحلة الحج فى 16 من ذى القعدة 1398هـ، الموافق 17 من أكتوبر 1978م قام بإجراء عملية المرار بمستشفى بالقاهرة، وتوفى بعد 3 أيام من إجراء العملية، وتلقت الأمة الإسلامية نبأ وفاته بالأسى، وصلى عليه ألوف المسلمين الذين احتشدوا بالجامع الأزهر ليشيعوه إلى مثواه الأخير، تاركًا تُرَاثًا فِكْرِيًّا زَاخِرًا، ما زال يعاد نشره وطباعته، وتم دفنه بضريح بناءه شقيقه الشيخ "عبد الغني" بجوار مسجد القرية بالشرقية، بعد أن تبرع الإمام بجميع ما يملك ومات دون أن يترك شيئا سوى سيرته العطرة.
 ومن جانبه، نظمت وزارة الأوقاف، بإشراف الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الاوقاف، الأسبوع الثقافى بمحافظة الشرقية والذى رشحت له مديرية أوقاف الشرقية مسجد الإمام الأكبر الدكتور عبدالحليم محمود شيخ الجامع الأزهر لما يمثله المكان وصاحبه من مكانة فى نفوس المواطن الشرقاوى.

ذكرى ميلاد الشيخ عبد الحليم محمود

الشيخ عبد الحليم محمود

قرية السلام

ميلاد الشيخ عبد الحليم محمود



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