القوى العاملة تعلن عن فرص عمل للشباب بالأسكندرية

كتبت آية دعبس

أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسكندرية عن توفير 27 فرصة عمل للشباب علي مهن: عامل نسيج، عامل تجهيز، عامل خدمات ، عامل صباغة، عامل فحص، عامل مخازن، وذلك للعمل في شركة "ألوان للتريكو " من حديثى التخرج، من حملة المؤهلات المتوسطة وبدون مؤهل، مع توفير تأمين إجتماعى وصحى، مع رواتب مجزية ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالاهتمام بالشباب من الجنسين وتوفير فرص عمل لائقة لهم وتأهيلهم لسوق العمل .

وأوضح محمد كمال وكيل مديرية القوى العاملة بالأسكندرية ، في تقريره للوزارة أنه تم توفير فرص العمل للشباب بالتعاون مع الشركة بواقع 5 عامل نسيج، و6 عامل تجهيز، و2 عامل خدمات، و 7 عامل صباغة، و 3 عامل فحص، و 4 عامل مخزن، للشباب الذكور خبرة وبدون خبرة ، من حملة المؤهلات المتوسطة وبدون مؤهل، في التخصصات والمهن المشار إليها .

وأضاف وكيل المديرية أنه يمكن للشباب الراغبين في الحصول على تلك الفرص التقديم من خلال إدارة بحوث العمالة بديوان المديرية وعنوانه : خلف نقابة الاطباء شارع سيد فهمى من شارع مصطفى كامل بسموحة ، أو من خلال مكتب تشغيل برج العرب وعنوانه برج العرب الجديدة الاسكان المتوسط عمارة 7 الدور الارضى ، مؤكداً استمرار جهود المديرية في توفير فرص العمل والتدريب للشباب والتى تساهد في الحد من نسب البطالة وتساهم في توفير الحياة الكريمة لهم .