اليوم السابع
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الأربعاء، 10 مايو 2023 02:34 م
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القبض على المتهمين بالتشاجر فى سوق الجملة بالجيزة

الأربعاء، 10 مايو 2023 02:31 م
القبض على المتهمين بالتشاجر فى سوق الجملة بالجيزة حبس ـ أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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نشبت مشاجرة بين عدد من العمال، بمنطقة سوق الجملة بمدينة 6 أكتوبر، نتيجة خلافات بينهم، وتمكن رجال المباحث من السيطرة على المشاجرة وضبط طرفيها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.
 
ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص في سوق الجملة بمدينة 6 أكتوبر.
 
انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن عددا من العمال تشاجروا نتيجة خلافات بينهم، وتبادلوا الاعتداء، وتمكن رجال المباحث من تحديد هويتهم وضبط المتهمين.
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

مشاجرة

سوق الجملة

مدينة أكتوبر

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