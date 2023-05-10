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الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلى لـ 17 شهيدا

الأربعاء، 10 مايو 2023 03:11 م
الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلى لـ 17 شهيدا الغارات الإسرائيلية
كتب أحمد جمعة

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أكدت وزارة الصحة الفلسطينية فى قطاع غزة، استشهاد 17 شخص، وإصابة 37 آخرين جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ فجر أمس الثلاثاء. 
 
فيما أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، الأربعاء، إطلاق الفصائل الفلسطينية في غزة لصواريخ على تل أبيب حيث تم اعتراض ثلاثة منها، مشيرة إلى تعطل حركة الطائرات بمطار بن جوريون بعد إطلاق الصواريخ.
 
وأكد الاعلام الاسرائيلي إطلاق وابل من الصواريخ باتجاه المستوطنات الإسرائيلية بالقرب من الشريط الحدودي مع قطاع غزة، وردت فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة، على الغارات الإسرائيلية التي شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على مواقع متفرقة في قطاع غزة، فيما أكدت المقاومة الفلسطينية في تصريح مقتضب أنها لم تبدأ بعد.
 
ودوت صفارات الإنذار في جميع المناطق في جنوب إسرائيل وتحديدا المستوطنات المحاذية وحتى تل أبيب.
 
ويعقد مجلس الأمن الدولي اليوم جلسة مغلقة يجري خلالها مشاورات حول تصعيد التوتر في قطاع غزة، ويأتي ذلك بناء على طلب تقدمت به كل من الصين وروسيا والإمارات العربية المتحدة.
 
بدورها، أكدت صحيفة "يديعوت احرونوت" الإسرائيلية، أن طموح الجيش الإسرائيلي ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هو إنهاء هذه الجولة مع غزة في أسرع وقت ممكن، مشيرة إلى أن التصريحات التي خرج بها نتنياهو أمس بأنه مستعد لعملية طويلة هي فقط لتكون مبررا له في حال فقد السيطرة وأصبح الوضع معقدًا.
 
فيما قالت وزيرة الاستخبارات الإسرائيلية غيلا غملئيل، إن "هناك محاولات لجر إسرائيل إلى عملية أكبر بكثير في غزة"، مضيفة "سيكون هناك تقييم للوضع لجميع القوى الأمنية وسنرى كيف يمكن تسهيل الأمر على المستوطنين في هذا الوقت".
 

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