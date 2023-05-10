اليوم السابع
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الأمن الإنساني..

الشرطة تعيد طفل لأحضان أسرته في الفيوم

الأربعاء، 10 مايو 2023 11:34 ص
الشرطة تعيد طفل لأحضان أسرته في الفيوم قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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نجحت الأجهزة الأمنية بالفيوم فى إعادة طفل ضل الطريق لأسرته فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لأجهزة الشرطة من خلال التعامل الإيجابى مع كافة الحالات ذات الطابع الإنسانى.
 
 تبلغ لقسم شرطة أول الفيوم بمديرية أمن الفيوم من الأهالى بالعثور على (طفل) بدائرة القسم، وعلى الفور قامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم بالتوجه لمحل البلاغ ، وتم التقابل مع طفل "7 سنوات" وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الفيوم، وبتكثيف الجهود تم التوصل إلى أهليته وتسليمهم الطفل، عقب أخذ التعهد اللازم على والدته بحسن رعايته، وقد قدمت المذكورة الشكر لرجال الشرطة على جهودهم فى إعادة نجلها.

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