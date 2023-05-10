الربو أثناء الحمل.. المضاعفات وطرق الوقاية والسيطرة على المرض

الربو هو أحد المضاعفات الصحية الأكثر شيوعًا للحمل،و بالنسبة للعديد من الأمهات الحوامل، يمثل هذا تحديات خاصة، ولا توجد طريقة للتنبؤ بكيفية تأثير الحمل على أعراض الربو اثناء الحمل و تجد بعض الأمهات الحوامل أن أعراض الربو تتحسن أثناء الحمل، تقول أخريات إنهن يبقين على حالهن ومع تقدم الحمل هناك مساحة أقل داخل جسمك لأخذ نفس عميق وعميق. وقد تؤدي الأنشطة العادية مثل صعود السلالم إلى ضيق في التنفس. ومع ذلك ، لا ينبغي أن تجعلك تسعلين أو تعانين من انخفاض مستويات التنفس، وفقا لما نشره موقع docorthopaedic



مضاعفات الربو التي يمكن أن تحدث أثناء الحمل الربو حالة خطيرة. هذا لا يعني أنه لا يمكنك الاستمتاع بحمل وولادة صحية. المفتاح الذي يجب تذكره هو أن التنفس الصحي أمر حيوي لحمل صحي و يعتمد طفلك الذي لم يولد بعد عليك للحصول على إمداد دائم بالهواء النقي. وتُعد أعراض الربو مثل السعال والصفير عند التنفس وضيق التنفس أو اللهاث في الهواء علامات تحذيرية على أن تزويد الهواء لطفلك قد يكون في خطر.

إذا تم تجاهل أعراض الربو أو تركها دون علاج ، فإن الأمهات الحوامل معرضات لخطر متزايد من حدوث مضاعفات. إحدى هذه المضاعفات هي تسمم الحمل. مقدمات الارتعاج هي مجموعة من الأعراض بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم وتورم الكاحل ومشاكل الكلى. قد تؤثر تسمم الحمل على نمو وصحة طفلك. و قد يتطور أيضًا إلى النوبات والعواقب الوخيمة الأخرى. قد يشمل ذلك القيء المفرط والنزيف المهبلي والولادة المبكرة أو المعقدة.

بالنسبة لجنينك الذي لم يولد بعد ، يمكن أن تكون أعراض الربو التي يتم التحكم فيها بشكل سيئ خطيرة. قد تتسبب في تباطؤ النمو ، أو الولادة المبكرة ، أو انخفاض الوزن عند الولادة ، أو انخفاض مستويات الأكسجين عند الولادة ، أو حتى فقدان الحياة.



الوقاية من مضاعفات الربو أثناء الحمل ويمكن الوقاية من مضاعفات الربو أثناء الحمل. ومن الأهمية بمكان أن يكون لديك سيطرة جيدة على الربو لحمايتك أنت وطفلك. يمكن علاج أعراض الربو والوقاية منها أثناء الحمل في معظم الحالات..

جنبًا إلى جنب مع تناول الأدوية كما هو موصوف ، فإن التحكم البيئي هو مفتاح التحكم في الربو. يجب على الأمهات الحوامل توخي الحذر الشديد لتجنب أي شيء قد يؤدي إلى اشتعال الربو. من المهم ممارسة تدابير تجنب مسببات الحساسية ومسببات الحساسية. قد يشمل ذلك البقاء في الداخل في الأيام التي تنتشر فيها حبوب اللقاح وإبقاء النوافذ مغلقة. قد يساعد تركيب أغطية عث الغبار على المراتب والوسائد. من المهم أيضًا التخلص من العفن من المنزل.

حتى في حالة عدم ظهور أعراض الربو ، فمن الممكن أن يكون التنفس غير صحي. تحقق من مستويات التنفس في المنزل كل يوم باستخدام مقياس تدفق الذروة المحمول. في مواعيد رعاية الربو ، يجب فحص مستويات تنفسك باستخدام مقياس التنفس. اطلبي رعاية التوليد والربو المتخصصة طوال فترة الحمل.