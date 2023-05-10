اليوم السابع
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الأربعاء، 10 مايو 2023 04:46 ص
أكرم القصاص
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الرئيس الصيني يقدم تعازيه لرواندا في ضحايا الأمطار الغزيرة

الأربعاء، 10 مايو 2023 04:00 ص
الرئيس الصيني يقدم تعازيه لرواندا في ضحايا الأمطار الغزيرة رواندا
ا ش ا

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أعرب الرئيس الصيني شي جين بينج عن تعازيه إلى الرئيس الرواندي بول كاجامي في ضحايا الأمطار الغزيرة في رواندا.
 
وأشار شي جين بينج - في رسالة بحسب وكالة أنباء "شينخوا" الصينية - إلى أنه في الأيام الأخيرة، ضربت عواصف مطيرة شديدة العديد من الأماكن في رواندا، مما تسبب في خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات.
 
ونعي نيابة عن الصين، حكومة وشعبا، القتلى، معربا عن خالص تعازيه لأسر الضحايا والمصابين والمتضررين، وعن ثقته في أن رواندا ستتغلب بالتأكيد على الصعوبات وتعيد بناء الوطن.
 

الصين

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