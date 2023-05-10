الذهب الأصفر يملأ شون وصوامع المنيا.. توريد أكثر من 130 ألف أدرب

المنيا - حسن عبد الغفار

تسود الفرحة بين المزارعين من ابناء محافظة المنيا فى موسم حصاد محصول القمح، الذى يعد أحد المحاصيل الاستراتيجية، حيث تجتمع الأسر المنياوية يوم الحصاد فى الأرض لجمع المحصول والاستعداد لدريس المحصول واستقبال القمح الذى يخرج من الماكينات، ثم القيام بأعمال التحميل والتوريد، وسط حالة من البهجة خاصة مع تزايد إنتاجية الفدان هذا الموسم عن العام الماضى.

ومن ناحيته قال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن عمليات التوربد تشهد حالة من الانضباط والتيسير على المزارعين، وجاهزية الصوامع والشون وتطبيق الاشتراطات والضوابط اللازمة للتخزين، من خلال اللجان المختصة مع تقديم الدعم والتسهيلات للمزارعين والموردين لتحقيق المستهدف لهذا العام.

وأشار يوسف إلى أن إجمالى ما تم توريده من محصول القمح تجاوز 130الف أردب بالشون الحكومية والصوامع، وبدأت أعمال التوريد فى 15 أبريل الماضى، وتم تجهيز 42 موقعًا تخزينيًا للعمل بشكل منتظم لاستقبال محصول القمح من الموردين والمزارعين، مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتسهيل أعمال التوريد وتبلغ المساحة المزروعة من القمح هذا العام 243 ألف فدان بعد أعمال الحصر الفعلية للأرض بالمحافظة.

فيما قال تاج جلال أبو سداح رئيس مركز ومدينة أبو قرقاص إن هناك تعليمات مشددا على ضرورة مراعاة الضوابط والشروط التخزينية حفاظاً على الكميات الموردة من الأقماح، مع ضرورو الإلتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعاً لحدوث فاقد.

وأضاف رئيس مدينة ابوقرقاص أن الدولة لا تدخر جهداً فى الإهتمام بالمزارعين، وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول، وفى حالة عدم إلتزام المزارعين بتوريد الأقماح سيتم تطبيق حزمة من العقوبات طبقاً للقوانين المنظمة لذلك.

وأضاف أن محصول القمح هذا العام مختلف عن العام الماضى فهذا العام ومنذ اللحظة الأولى ظهر أن القمح مبشر بالخير وإنتاجية الفدان مرتفعة عن العام الماضى فقد وصلت إنتاجية الفدان فى كثير من الحقول إلى 22 إردبًا للفدان وزادت فى بعض آخر، كما أن سعر القمح هذا العام أسعد المزارعين كثيرا.