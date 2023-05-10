التنمية المحلية: "مشروعك" ينفذ 204 ألف مشروعا وفرت 1.6 مليون فرصة عمل

كتب على عبد الرحمن

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك"، أحد أهم برامج الوزارة لتحقيق التنمية المجتمعية في جميع المحافظات والمراكز والقري لدفع عجلة الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل للمواطنين في مجال المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أن مشروعك ساهم خلال شهر أبريل 2023 في تنفيذ 700 ألف مشروع بقروض 200 مليون جنيه، وساهمت هذه المشروعات في توفير حوالي 9.3 ألف فرصة عمل في جميع المحافظات.



وأوضح وزير التنمية المحلية أن إجمالي المشروعات التي نفذها "مشروعك" منذ انطلاقه وحتي الآن بلغ أكثر من 204 ألف مشروع، بقروض تجاوزت 26,2 مليار جنيه، ووفرت هذه المشروعات حوالى (1,6) مليون فرصة عمل، لافتا إلى أنّ «مشروعك» يقوم باستحداث أفكار استرشادية مبتكرة لبعض المشروعات الصغيرة التي لاتحتاج إلى رأس مال كبير والتي يمكن أن تساعد الشباب على بدء المشروعات الخاصة به..



واشار وزير التنمية المحلية إلي أن "مشروعك" نجح في تحقيق أهدافه الأساسية في توفير العديد من فرص العمل خاصة للشباب والمرأة المعيلة فى القرى والأحياء والمدن والمراكز في جميع المحافظات لتكوين جيل جديد من المستثمرين الشباب ووضعهم على الطريق الصحيح وتحقيق التنمية المستدامة والحد من الهجرة من القرى إلى المدن مما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد ورفع المستوى الاقتصادى للقاطنين فى المراكز والمدن والقري، فضلاً عن خفض معدلات البطالة والقضاء علي الفقر وخلق فرص عمل جديدة لأبناء المحافظات لتمكينهم من سوق العمل وتعزيز ثقافة العمل الحر من خلال منح التمويل اللازم لإقامة المشروعات المختلفة تنفيذاً لرؤية مصر 2030.



ووجه اللواء هشام آمنة القائمين علي " مشروعك" بتكثيف حملات التوعية عن المشروع خاصة في القري حتي يستفيد الشباب والمرأة من المزايا التي يقدمها لهم ، لافتاً إلي أن برنامج "مشروعك " حقق العديد من الانجازات منذ انطلاقه حيث تم عقد العديد من الندوات التعريفية والبرامج الترويجية الخاصة في كافة محافظات الجمهورية، بالاضافة إلي تسويق منتجات عملاء "مشروعك" علي مستوي المحافظات بالتنسيق مع منصة أيادي مصر التابعة للوزارة والاشتراك في المعارض الكبري الرسمية للدولة



وأوضح وزير التنمية المحلية ان محافظة المنيا احتلت الصدارة في عدد المشروعات المنفذة من خلال مشروعك حيث نفذت 22.9 ألف مشروع بإجمالى قروض 2.8 مليون جنيه وفرت أكثر من 158 ألف فرصة عمل، يليها محافظة سوهاج 21.6 ألف مشروع بقروض حوالي 2.8 مليون جنيه وفرت 152.6 ألف فرصة عمل، ثم محافظة البحيرة نفذت حوالي 18.7ألف مشروع بقروض 1.7 مليون جنيه وفرت 102.8 ألف فرصة عمل، ثم الدقهلية بعدد 16.6 ألف مشروع بقروض 2 مليون جنيه حققت 106.9 ألف فرصة عمل.



ولفت اللواء هشام آمنة إلى أن تم تكليف المسئولين عن مركز التنمية المحلية بسقارة بالتركيز في الخطة التدريبية للعام الحالى على تنظيم دورات تدريبية للعاملين فى مشروعك موضحا أنه يتم تدريب كافة العاملين بإدارات "مشروعك" علي أساسيات التمويل المصرفي للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمميزات النسبية للتمويل في كل بنك من البنوك السته التي يتعامل معها "مشروعك" وأيضاً المفاهيم الأساسية للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة موجها بالاستمرار في تدريب موظفي مشروعك مع التنويع في التدريب من حيث التخصص والمهارات علي كيفية تنمية وتطوير قطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال في المحافظات .



وأضاف وزير التنمية المحلية أن المرحلة القادمة من "مشروعك" ستركز علي مستوي جودة المشروعات والخدمة المقدمة بهدف الوصول إلي دعم مشروعات ذات قيمة تكنولوجية عالية لإنتاج منتجات ذات قيمة مضافة تخدم فئات مختلفة من المجتمع وتقديم دعم فني وتمويلي وتسويقي بهدف دعم قدرة المشروعات علي الاستمرارية، موجها القائمين علي إدارة "مشروعك" بالتركيز علي مشروعات الصناعات المغذية في مجال القيمة المضافة لقدرتها علي النمو والاستمرارية ومساهمتها في تقليل العجز التجاري والتنسيق مع كيانات أكبر حجماً في مجال الصناعات المغذية.