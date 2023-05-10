وذكرت مصادر أمنية فلسطينية، أن قوات الاحتلال اعتقلت 13 شخصًا، بينهم ستة أطفال، من مُحافظة "الخليل" الجنوبية، فيما جرى اعتقال اثنين من "بيت لحم"، الواقعة إلى الجنوب من القدس.

وأضافت المصادر أنه جرى اعتقال خمسة أشخاص من محافظة "نابلس" الشمالية، واثنين من محافظتي "طوباس" و"طولكرم"، بشمال شرق وشمال غرب الضفة، كما اعتقلت قوات الاحتلال شابا من مخيم "عقبة جبر" في محافظة أريحا، بشرق الضفة.