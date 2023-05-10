اليوم السابع
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الأربعاء، 10 مايو 2023 10:32 م
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اعترافات لصوص عدادت المياه بالقاهرة: نفذنا 4 جرائم سابقة بأسلوب الفك

الأربعاء، 10 مايو 2023 10:00 م
اعترافات لصوص عدادت المياه بالقاهرة: نفذنا 4 جرائم سابقة بأسلوب الفك رجال الشرطة - أرشيفية
كتب سليم على

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كشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمان بتكوين تشكيلا عصابي تخصص نشاطه في سرقة عدادت المياه في منطقة مدينة نصر، اعترفوا بارتكابهما 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب بأسلوب "الفك".
 
وقررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحقيقات حول المتهمين للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهمة سرقة.
 
ونجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط شخصين "لهما معلومات جنائية" لتكوينهما تشكيل عصابى تخصص فى سرقة عدادات المياه من داخل العقارات بأسلوب "الفك"، وأقرا ، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميليهما "سىء النية" (مالك مخزن – مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث.
 
 
 

اخبار الحوادث

النيابة العامة

لصوص عدادت المياه

مدينة نصر



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