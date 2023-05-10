إصابة 14 في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

أصيب 14 شخص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة / الفيوم الصحراوي، وتم نقل المصابين الى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، تلقت إخطارا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي، ووجود مصابين، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الاسعاف الي مكان الحادث، وتبين إصابة 14 شخص، وتم نقل المصابين الى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.