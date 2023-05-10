إزالة 916 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة فى البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة ، تكثيف الحملات بكل مدن ومراكز المحافظة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بكل مراكز المحافظة.

مشددة على الالتزام بالقانون وعدم البناء المخالف نهائياً خاصةً على الأراضى الزراعية ، والضرب بيد من حديد والتصدي بمنتهى القوة لأي مخالفة بناء وإزالتها على الفور.

ووجهت نائب محافظ البحيرة رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالمتابعة الدورية والمرور المستمر على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى وإزالة أي تعديات جديدة في المهد وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين. مشيرة إلى أن فرق المتغيرات المكانية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع كل الجهات المعنية لرصد كل أعمال البناء المخالف، حيث سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس.

وفى هذا السياق شنت الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظة البحيرة عدداً من الحملات ضمن الموجة 21 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

وأسفرت الحملات عن تنفيذ 916 قرار إزالة تعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بمساحة 125841 بمختلف مراكز المحافظة. وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.