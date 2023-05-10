اليوم السابع
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أكرم القصاص
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أمريكية تقتل زوجها بجرعة أفيون.. وتنعيه فى كتاب للأطفال

الأربعاء، 10 مايو 2023 07:58 م
أمريكية تقتل زوجها بجرعة أفيون.. وتنعيه فى كتاب للأطفال الشرطة الأمريكية
وكالات

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وُجهت تهمة القتل إلى أمريكية كتبت كتاباً للأطفال عن حالة الحزن والحداد بعد وفاة الزوج، على خلفية قتلها زوجها.
 
وقد بدأت كوري ريتشينز في كتابة كتابها "هل أنت معي؟" في الأشهر التي أعقبت وفاة إريك ريتشينز، الذي عُثر عليه ميتاً في غرفتهما في ولاية يوتا غربي البلاد في مارس 2022.
 
كانت ريتشينز (33 عاماً)، قد أخبرت الشرطة بأنها أعدّت مشروباً وأحضرته لزوجها الذي كان في الفراش، وقالت إنها عندما أتت إليه ولمسته، كان "بارداً"، بحسب قناة "فوكس 13" المحلية.
 
وأظهر تشريح الجثة أن الرجل مات بسبب جرعة زائدة من الفنتانيل، وهي مادة أفيونية صناعية قوية كان الرجل قد ابتلع منها 5 أضعاف الجرعة القاتلة.
 
وخلص المحققون إلى أن زوجته طلبت من أحد معارفها تزويدها بمسكنات قوية للألم، "على غرار ما كان يتناوله مايكل جاكسون"، الذي توفي بسبب جرعة زائدة من عقار بروبوفول المخدر.
 
وحصلت كوري ريتشينز على ما يصل إلى 30 حبة فنتانيل.
 
بعد بضعة أيام، أخبر إريك ريتشينز صديقاً له بأنه يشتبه في أن زوجته كانت تحاول تسميمه، وفق وثائق للشرطة اطلعت عليها قناة "فوكس 13".
 
ووُجهت إلى ريتشينز تهمة القتل العمد.
 

 


أمريكا

زوجة أمريكية تقتل زوجها

الشرطة الأمريكية



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