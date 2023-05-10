أخبار البورصة اليوم الأربعاء 10-5-2023

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 10-5-2023، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، وسط تداولات تجاوزت 2.8 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.136 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 5 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، ومصر للفنادق، والمشروعات الصناعية والهندسية، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، وتعليم لخدمات الإدارة.

البورصة تربح 6 مليارات جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، وسط تداولات تجاوزت 2.8 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.136 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 604.7 مليون ورقة مالية بقيمة 2.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 69.8 ألف عملية لعدد 199 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 78.63% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 2.63%، والعرب على 18.75%، واستحوذت المؤسسات على 38.10% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 61.89%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 175.9 مليون جنيه، 1.3 مليون جنيه، 630.9 مليون جنيه، 2.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 9.6 مليون جنيه، 801.4 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 17494 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.4% ليغلق عند مستوى 3148 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.07% ليغلق عند مستوى 21021 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 7291 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 3049 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 4640 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 2.08% ليغلق عند مستوى 3780 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 1273 نقطة.

وصعدت أسهم 77 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 55 شركة، ولم تتغير مستويات 67 شركة.

باكين

أعلنت البورصة، تنفيذ عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة الأصباغ الوطنية القابضة المحدودة على أسهم شركة البويات والصناعات الكيماوية-باكين وذلك لعدد 19.4 مليون سهم بسعر 39.8 جنيه للسهم بقيمة إجمالية 770.5 مليون جنيه.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركات المالية والصناعية المصرية، وبالم هيلز للتعمير، والمصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والسندات، والعروبة للسمسرة في الأوراق المالية، وبرايم القابضة للاستثمارات المالية، عدد 1 سهم، 300 ألف سهم، 60 ألف سهم، 286 ألف سهم، 1.5 مليون سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي جي بي أوتو، ورواد السياحة-رواد عدد 80 ألف سهم، 6840 سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركتي بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، وقناة السويس لتوطين التكنولوجيا عدد 60 ألف سهم، 850 سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركة النصر للملابس والمنسوجات-كابو 180 ألف سهم، واشترى مساهم رئيسي بشركة جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي 100 ألف سهم.

أعلنت شركتا الكابلات الكهربائية المصرية، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، شراء الأولى عدد 351.2 ألف سهم من أسهم الخزينة بالبورصة، خلال جلسة أمس الثلاثاء، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 5.74%، وشراء الثانية 50 ألف سهم خزينة.

اودن

أعلنت شركة اودن للاستثمارات المالية، موافقة مجلس الإدارة على تأسيس صناديق استثمار للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا المتقدمة، والخدمات المالية غير المصرفية، وارابيلا للاستثمار العقاري، وتعويض رئيس مجلس الإدارة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك مع الهيئة العامة للرقابة المالية والجهات المختصة.

القاهرة للأدوية

أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2023، وبلغت مبيعات شركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية، 662.7 مليون جنيه مقابل 863.2 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2022 بنسبة انخفاض 23.2%، وبلغ صافي الربح 56.1 مليون جنيه مقارنة مع 151 مليون جنيه بنسبة انخفاض 62.9%.