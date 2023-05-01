موجز اقتصاد اليوم الاثنين 1-5-2023.. 17 تحالفا مؤهلا لمشروعات محطات تحلية المياه

كتب: مدحت عادل

نشر موقع اليوم السابع اليوم الأثنين 1-5-2023، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، ومن أهمها إعلان صندوق مصر السيادي، بدعم تقني من الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص التابعة لوزارة المالية، تحديد التحالفات المؤهلة (17 تحالفا) لدعوتهم للمشاركة في المنافسة لتنفيذ مشروعات محطات تحلية مياه البحر التي سيتم طرحها على القطاع الخاص، إلى جانب مجموعة من الأخبار الأخرى وفقا لما يلي:

مصر تعلن التأهيل المسبق لــ17تحالفا للمنافسة على تنفيذ محطات تحلية مياه البحر

صندوق مصر السيادي، بدعم تقني من الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص التابعة لوزارة المالية، يحدد التحالفات المؤهلة (17 تحالفا) لدعوتهم للمشاركة في المنافسة لتنفيذ مشروعات محطات تحلية مياه البحر التي سيتم طرحها على القطاع الخاص.

جمارك الدخيلة تضبط محاولتى تلاعب فى المستندات للتهرب من سداد الضرائب والرسوم

تمكن رجال الجمارك بالادارة العامة لحركة الوارد بالدخيلة برئاسة محمد البسيوني مدير عام الإدارة العامة للحركة بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي برئاسة محمد درويش مدير عام التهرب الجمركي من ضبط محاولتي تلاعب في المستندات للتهرب من سداد الضرائب والرسوم الجمركية.

اليوم.. بدء استقبال قراءة عداد الغاز لشهر مايو

أعلنت شركة بتروتريد إحدى شركات قطاع البترول عن بدء استقبال قراءة الغاز الشهرية للوحدات إلكترونيًا لشهر مايو بدءًا من اليوم الأثنين وحتى يوم 20 مايو .

جمال الدين: "اقتصادية قناة السويس" وفرت 100 ألف فرصة عمل حتى الآن

في ضوء احتفال المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بعيد العمال أعرب وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية عن اعتزاز المنطقة بجهود العاملين بها وبمشروعات شركاء نجاحها سواءً من مطوريها الصناعيين أو مشغلي الموانئ التابعة.

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 2.02% بختام تعاملات جلسة الإثنين

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، للجلسة الثانية على التوالي، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 20 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.119 تريليون جنيه.

أسعار النفط تسجل 79.62 دولار لبرنت و75.99 دولار للخام الأمريكي

سجلت أسعار النفط اليوم الإثنين 79.62 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 75.99 دولار.

أسعار الذهب اليوم الاثنين 1 مايو 2023 فى مصر

ننشر أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين في مستهل تعاملات الأسبوع عقب هبوط سعر جرام الذهب 50 جنيها وذلك مع هبوط سعر اونصة الذهب الي مستويات 1979 دولار وفي سياق السطور التالية نرصد تطورات سوق الذهب.