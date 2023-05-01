فيرست ريبابليك.. انهيار ثالث بنك بأمريكا فى غضون شهرين وJB Morgan تستحوذ على أصوله

كتبت ريم عبد الحميد

أصبح بنك فرست ريبابليك ثالث بنك ينهار فى الولايات المتحدة فى الأشهر الأخيرة، وسيقوم بنك جيه بيه مورجان بالاستحواذ على أصوله، وفقا لمؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية الأمريكية.

وذكرت المؤسسة إن الاتفاق يجنب الوكالة الاضطرار لاستخدام صلاحيات الطوارئ الخاصة بها، وسيقلل من الاضطراب بالنسبة للعملاء. ويأتى هذا فى أعقاب انهيار بنكى سيلكون فالى وسجنتشر قبل ذلك بوقت قصير.

وبموجب الصفقة سيستحوذ جيه بى مورجان تشيس على كافة الودائع وكافة أصول بنك فرست ريبابليك بعد أن أكدت المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع أن البنك المتعثر قد انهار يوم الاثنين. وقالت مؤسسة تأمين الودائع الفدرالية في بيان: "لحماية المودعين، تدخل المؤسسة في اتفاقية شراء واستحواذ مع جي بي مورجان تشيس وناشونال اسوسييشن وكولومبوس وأوهايو لتولي جميع الودائع وجميع أصول بنك فيرست ريبابليك".

يأتى هذا بعد محاولات لإنقاذ البنك. ففي مارس الماضى، قالت شبكة "سى إن إن" الأمريكية إن بنك فرست ريبابليك First Republic الذى يواجه أزمة ثقة من المستثمرين والعملاء، سيتلقى 30 مليار دولار من أكبر بنوك أمريكا فى محاولة لإنقاذه.

وكان الهدف أن توفر هذه الأموال للبنك المتعثر فى سان فرانسيسكو سيولة يحتاجها بشدة لمواجهة عمليات السحب من العملاء، ولدعم الثقة فى النظام المصرفى الأمريكى خلال هذه المرحلة المضطربة للبنوك.

وأوضحت سى إن إن أن العديد من البنوك الإقليمية، من بينها فرست ريبابليك، لديها كميات هائلة من الودائع غير المؤمن عليها فوق حد 250 ألف دولار المحدد من قبل وكالة تأمين الودائع الفيدرالية. وعلى الرغم من أنه ليس قريبا من النسبة الهائلة للودائع غير المؤمن عليها فى بنك سيليكون فالى، والتى تمثل 94% من إجمالى ودائعه، إلا أن فرست ريبابلك لديه 68% من إجمالى الودائع غير مؤمن عليها، وفقا لإس إند بى جلوبال.