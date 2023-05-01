فى يوم العمال.. 14 مليون وظيفة تختفى خلال 5 أعوام.. تعرف عليها

كتب- وكالات

كشف تقرير للمنتدى الاقتصادى العالمى أن الأعوام الخمسة الأخيرة قد تشهد اختفاء 14 مليون وظيفة، فى العالم.

وأشار التقرير الذى نشره موقع "سكاى نيوز عربية" إلى أن الذكاء الاصطناعى سيشكل فى هذا المجال، قوة إيجابية وسلبية، فى الوقت نفسه.

ومن المتوقّع أن يتغيّر ربع الوظائف عالميا، خلال السنوات الخمس المقبلة، وفق تقرير مستقبل الوظائف، الصادر عن المنتدى الاقتصادى العالمي.

ويتوقع أصحاب العمل إنشاء 69 مليون وظيفة جديدة، بحلول عام 2027، مقابل إلغاء 83 مليون وظيفة.

ويعنى ذلك أن 14 مليون وظيفة ستختفى، فى جميع أنحاء العالم، خلال هذه الفترة.

و يتصدّر متخصصو المركبات المستقلة والكهربائية قائمة الوظائف الأكثر والأسرع نموًا، مع توقّعات بنمو أكثر من 40 بالمئة، فى السنوات الخمس المقبلة، يليهم، بفارق بسيط، متخصصو الذكاء الاصطناعى والتعلم الآلى، والمتخصصون بحماية البيئة.

أما أبرز الوظائف التى ستشهد أسرع معدّل تراجع، فهي: موظفو المصارف مع انخفاض يقدّر بـ40 بالمئة، يليهم السكرتارية الإدارية والتنفيذية والمحاسبة، ومسك الدفاتر وكتبة الدوريات، التى تمثل مجتمعة أكثر من نصف إجمالى الخسائر المتوقعة للوظائف فى العالم.

وفى ميزان العمل والبطالة: هناك أكثر من 3 مليارات و300 مليون عامل، فى جميع أنحاء العالم.

وفى المقابل، يتوقع أن تصل البطالة، هذا العام، إلى 208 ملايين شخص.