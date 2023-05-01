عمال هيئة نظافة الجيزة يهنئون الرئيس السيسى بعيد العمال.. صور

كتبت آية دعبس

بعث عدد من عمال هيئة نظافة الجيزة، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى ب عيد العمال ، مثمنين مشاركة الرئيس فى احتفالية اليوم، ووجهوا الشكر للرئيس لما قدمه من جهود لدعم العمال منذ توليه زمام الدولة.

وقال مختار أبو الفتوح، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بهيئة نظافة الجيزة، نائب رئيس الاتحاد المحلي لعمال الجيزة، إن العمال يهنئون الرئيس، لما تشهده مصر من مشروعات قومية لبناء الجمهورية الجديدة"، ووجه التهنئة للواء أحمد راشد محافظ الجيزة، ووزير القوى العاملة حسن شحاته.

وأضاف أبو الفتوح: يسعدنا بهذه المناسبة تقديم أسمى معاني الشكر لعمال مصر الوطنيين الشرفاء الذين يشاركون دوما في ملاحم النضال ومعارك التنمية، التي تشهدها بلادنا ليتحقق معها طفرة تنموية تستعيد بها مصر مكانها ومكانتها بين الامم، وهم دائما يبرهنون علي ولائهم بعطاءهم المطلق من أجل هذا الوطن.

وأكد أبو الفتوح أن الدين الإسلامي يحث على العمل، فعندما أمسك رسولنا الكريم بيد أحد أصحابه فوجدها خشنة من أثر العمل رفعها وقال (هذه يد يحبها الله ورسوله).