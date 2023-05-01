اليوم السابع
Ads
الإثنين، 01 مايو 2023 04:28 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

عمال هيئة نظافة الجيزة يهنئون الرئيس السيسى بعيد العمال.. صور

الإثنين، 01 مايو 2023 03:05 م
عمال هيئة نظافة الجيزة يهنئون الرئيس السيسى بعيد العمال.. صور عمال هيئة نظافة الجيزة يهنئون الرئيس بعيد العمال
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
بعث عدد من عمال هيئة نظافة الجيزة، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى بعيد العمال، مثمنين مشاركة الرئيس فى احتفالية اليوم، ووجهوا الشكر للرئيس لما قدمه من جهود لدعم العمال منذ توليه زمام الدولة.
 
وقال مختار أبو الفتوح، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بهيئة نظافة الجيزة، نائب رئيس الاتحاد المحلي لعمال الجيزة، إن العمال يهنئون الرئيس، لما تشهده مصر من مشروعات قومية لبناء الجمهورية الجديدة"، ووجه التهنئة للواء أحمد راشد محافظ الجيزة، ووزير القوى العاملة حسن شحاته.
 
وأضاف أبو الفتوح: يسعدنا بهذه المناسبة تقديم أسمى معاني الشكر لعمال مصر الوطنيين الشرفاء الذين يشاركون دوما في ملاحم النضال ومعارك التنمية، التي تشهدها بلادنا ليتحقق معها طفرة  تنموية تستعيد بها مصر مكانها ومكانتها بين الامم، وهم دائما يبرهنون علي ولائهم بعطاءهم المطلق من أجل هذا الوطن.
 
وأكد أبو الفتوح أن الدين الإسلامي يحث على العمل، فعندما أمسك رسولنا الكريم بيد أحد أصحابه فوجدها خشنة من أثر العمل رفعها وقال (هذه يد يحبها الله ورسوله).
 
عمال هيئة نظافة الجيزة يهنئون الرئيس بعيد العمال (2)
عمال هيئة نظافة الجيزة يهنئون الرئيس بعيد العمال

عمال هيئة نظافة الجيزة يهنئون الرئيس بعيد العمال (3)
عمال هيئة نظافة الجيزة يهنئون الرئيس بعيد العمال

عمال هيئة نظافة الجيزة يهنئون الرئيس بعيد العمال (4)
عمال هيئة نظافة الجيزة يهنئون الرئيس بعيد العمال

عمال هيئة نظافة الجيزة يهنئون الرئيس بعيد العمال (5)
عمال هيئة نظافة الجيزة يهنئون الرئيس بعيد العمال

عمال هيئة نظافة الجيزة يهنئون الرئيس بعيد العمال (1)
عمال هيئة نظافة الجيزة يهنئون الرئيس بعيد العمال

 


عيد العمال

هيئة نظافة الجيزة

عمال هيئة نظافة الجيزة

مختار ابو الفتوح



الموضوعات المتعلقة

عيد العمال .. ننشر أسماء المكرمين من الرئيس السيسى

الإثنين، 01 مايو 2023 02:41 م

عيد العمال.. كيف نشأت فكرة الاحتفال به عالميا؟

الإثنين، 01 مايو 2023 02:30 م

"القومي للإعاقة": قرارات الرئيس فى عيد العمال انتصار جديد لدمج ذوي الهمم وظيفيا

الإثنين، 01 مايو 2023 02:25 م

الرئيس السيسى يطمئن المصريين فى "عيد العمال".. إنفوجراف

الإثنين، 01 مايو 2023 01:42 م

القوى العاملة: مشاركة الرئيس احتفال عيد العمال تؤكد الاهتمام بجنود الإنتاج

الإثنين، 01 مايو 2023 01:37 م

أولها عيد العمال .. الأعياد والإجازات الرسمية حتى نهاية 2023

الإثنين، 01 مايو 2023 12:46 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة