ضبط 50 ألف كيلو مخلل فاسد وغير صالح للاستهلاك الآدمي بالغربية

تمكنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالغربية، من شن حملة مكبرة بناء على تعليمات هيئة الرقابة الإدارية بتشديد الرقابة على الأسواق، ضمت المهندسة حنان عامر مدير عام فرع الغربية، من ضبط 50 ألف كيلو مخلل في مصنع يقوم بتخليل المخلل تحت الأرض بطريقة غير صالحة للاستهلاك الآدمى.

وتم ضبط جميع الكميات والتحفظ عليها، واتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

يذكر أن المهمة الاأساسية للهيئة القومية لسلامة الغذاء هي حماية صحة المستهلك عن طريق التأكد من أن الغذاء المنتج،المصنع، الموزع، كما تهدف إلى تحقيق غذاء آمن للمواطن ورفع الوعي والثقافة بالإشتراطات الواجب توافرها أثناء عملية تداول الغذاء.