اليوم السابع
Ads
الإثنين، 01 مايو 2023 01:12 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

رفع 366 حالة إشغال بالدقى.. والحى يراجع تراخيص الكافيهات والأكشاك المخالفة

الإثنين، 01 مايو 2023 12:24 ص
رفع 366 حالة إشغال بالدقى.. والحى يراجع تراخيص الكافيهات والأكشاك المخالفة رفع 366 حالة إشغال بالدقى
كتبت - مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شن حي الدقي تحت إشراف اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الحي وتحت غطاء أمني من شرطة المرافق حملة مسائية مكبرة لرفع إشغالات المطاعم والكافيهات والمحال التجارية من الشوراع والطرق، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.
 
وأسفرت الحملة عن رفع 366 حالة إشغال بشوارع "السودان، ويسرب، والتحرير، وسليمان جوهر"، بالإضافة إلى مراجعة تراخيص الكافيهات والأكشاك والمحال التجارية المخالفة بإشغال الطريق العام، وكذا المخالفة لاشتراطات الترخيص.
 
وشهدت الحملة معاينة كباري المشاة بمنطقه ناهيا وكوبري الخشب لتيسير حركة المشاة وتحقيق الانضباط والحفاظ على المظهر الحضاري للحي، علما بأنه تم إيداع جميع المضبوطات في مخازن الحي.
 
ومن جانبه، أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على رؤساء المراكز والأحياء بتكثيف حملات المتابعة الميدانية للشارع لمنع التعدي على حرم الطريق ومواجهة إشغالات المنشآت التجارية والمقاهي والباعة الجائلين.
 
وشدد محافظ الجيزة على المرور الدورى على المواقع التى تمت إزالة التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة مجدداً والتعامل الفورى حيال أى مخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية وعدم التهاون حيال المخالفين.
 
الجدير بالذكر أن حي الدقي شن يوم أمس الأحد بالتنسيق مع إدارة مرور الجيزة حملة مكبرة لرفع السيارات المتروكة والمخالفة للانتظار بشارع شارل ديجول؛ لتيسير حركة المشاة والمرور.
 
 
IMG-20230501-WA0001
 

 

 

محافظة الجيزة

حي الدقي

الجيزة

اشغالات

حملة اشغالات

حملة لرفع الاشغالات بالجيزة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة