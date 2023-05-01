رفع 366 حالة إشغال بالدقى.. والحى يراجع تراخيص الكافيهات والأكشاك المخالفة

كتبت - مرام محمد

شن حي الدقي تحت إشراف اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الحي وتحت غطاء أمني من شرطة المرافق حملة مسائية مكبرة لرفع إشغالات المطاعم والكافيهات والمحال التجارية من الشوراع والطرق، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأسفرت الحملة عن رفع 366 حالة إشغال بشوارع "السودان، ويسرب، والتحرير، وسليمان جوهر"، بالإضافة إلى مراجعة تراخيص الكافيهات والأكشاك والمحال التجارية المخالفة بإشغال الطريق العام، وكذا المخالفة لاشتراطات الترخيص.

وشهدت الحملة معاينة كباري المشاة بمنطقه ناهيا وكوبري الخشب لتيسير حركة المشاة وتحقيق الانضباط والحفاظ على المظهر الحضاري للحي، علما بأنه تم إيداع جميع المضبوطات في مخازن الحي.

ومن جانبه، أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على رؤساء المراكز والأحياء بتكثيف حملات المتابعة الميدانية للشارع لمنع التعدي على حرم الطريق ومواجهة إشغالات المنشآت التجارية والمقاهي والباعة الجائلين.

وشدد محافظ الجيزة على المرور الدورى على المواقع التى تمت إزالة التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة مجدداً والتعامل الفورى حيال أى مخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية وعدم التهاون حيال المخالفين.

الجدير بالذكر أن حي الدقي شن يوم أمس الأحد بالتنسيق مع إدارة مرور الجيزة حملة مكبرة لرفع السيارات المتروكة والمخالفة للانتظار بشارع شارل ديجول؛ لتيسير حركة المشاة والمرور.