تقرير اقتصادى: سوق العمل العالمى يفقد 14 مليون وظيفة بحلول 2027

كتبت ريم عبد الحميد

كشف تقرير اقتصادى جديد أن سلسلة من الاضطرابات الهائلة ستحدث هزة فى سوق العمل العالمى على مدار السنوات الخمس المقبلة، فى ظل إضعاف الاقتصاد وتعزيز الشركات تكيفها مع التكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعى.

وجاءت هذه النتائج من المنتدى الاقتصادى العالمى، الذى نشر أمس، الأحد، تقريرا استند إلى استطلاعات لأكثر من 800 شركة.

ووجد المنتدى الاقتصادى العالمى، الذى يستضيف تجمعا سنويا لقادة العالم فى دافوس بسويسرا، أن أصحاب العلم يتوقعون توفير 69 مليون وظيفة جديدة بحلول 2027، وإنهاء 83 مليون وظيفة. وسيفر هذا عن خسارة 14 مليون وظيفة، بما يعادل 2% من نسبة التوظيف الحالية.

وأشارت شبكة سى إن إن الأمريكية، إلى أن العديد من العوامل ستؤدى إلى انكماش سوق العمل فى تلك الفترة، فالتحول إلى أنظمة الطاقة المتجددة سيكون محرك قويا لتوفير فرص العمل، فى حين أن تباطؤ النمو الاقتصادى وارتفاع التضخم سيؤدى إلى فقدان بعض الفرص.

وستحتاج الشركات إلى عمال جديد لمساعدتها على تنفيذ وإدارة أدوات الذكاء الاصطناعى، ومن المتوقع أن يزداد توظيف محللى البيانات والعلماء والمهندسين وإخصائى التعليم الآلى وخبراء الأمن السبرانى بنسبة 30% فى المتوسط بحلول 2027، وفقا للمنتدى.

وفى الوقت نفسه، فإن انتشار الذكاء الاصطناعى سيهدد العديد من الأدوار مع إحلال الروبوتات محل البشر فى بعض الحالات. وقد يكون هناك خفض فى الوظائف الإدارية حوالى 26 مليون وظيفة بحلول 2027، وفقا لتوقعات المنتدى.، وسيكون التراجع الأكبر فى مدخلى البيانات والسكرتارية التنفيذية.