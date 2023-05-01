تفاصيل الانتهاء من طريق "كفر الشيخ - دسوق" بطول 14 كيلو وافتتاحه قريبا

كفر الشيخ - محمد سليمان

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن مدينة كفر الشيخ، تشهد أعمال تطوير لم تشهدها من قبل، وتستعد لافتتاح عدد من المشروعات الهامة، خلال الشهرين القادمين، من بينها طريق كفر الشيخ دسوق المزدوج، الذي ظل العمل به متوقفا لمدة 10 سنوات كاملة، قبل ثورة يونيو، حتى وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، باستكماله، ليتم افتتاحه قريباُ، ضمن شبكة الطرق الجديدة التي شهدتها المحافظات المصرية.

وأضاف نور الدين، لـ" اليوم السابع"، أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من الطريق بطول 14 كيلو، بنسبة 100%، ولم يتبق إلا 800 متر فقط، والتي تربط بين الطريق وطريق قلين ميت الديبة، وسيتم الانتهاء تماماً من هذه المسافة، والاستعداد لافتتاح المرحلة الأولى خلال 45 يوماً.، بتكلفة مليار و70 مليون جنيه.

وأكد محافظ كفر الشيخ، الطريق من بين الطرق التي تم الانتهاء منها، ومنها ما هو جاري العمل بها، ضمن تطوير عواصم المدن، إضافة للمحاور لربط شرق بغرب العاصمة، والطريق ينهي التكدس الذي يشهده طريق كفر الشيخ دسوق الفردي، والذي شهد العديد من الحوادث خلال السنوات الماضية، بالاضافة إلى أنه يوفر الوقت الذي تقطعه السيارة من كفر الشيخ لدسوق تصل للنصف.

وقال محافظ كفر الشيخ، كما يتميز الطريق بأنه مزدوج، مكون من اتجاهيين، كل اتجاه 3 حارات بعرض 12 متر لكل اتجاه، والطريق به 22 عمل صناعي، عبارة عن 12 كوبري علوي، و 10 أنفاق.



الاعمال الجارية في ال800 متر المتبقية



الانتهاء من طريق دسوق كفر الشيخ



الطريق مكون من اتجاهين كل اتجاه مكون من 3 حارات



الطريق مكون من اتجاهين



الطريق يقلل المسافة للنصف



جانب من الطريق



روعة ودقة في تنفيذ طريق كفر الشيخ دسوق



طريق كفر الشيخ دسوق المزدوج