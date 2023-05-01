تشريح جثة فتاة لقت مصرعها على يد شقيقها بسبب خلافات أسرية في بولاق الدكرور

كتب أحمد إسماعيل

كلفت النيابة العامة بالجيزة الطبيب الشرعى بتشريح جثة فتاة لقت مصرعها على يد شقيقها بسبب خلافات اسرية بينهم، وإعداد تقرير فنى بالصفة التشريحية للجثمان للوقوف على أسباب الحادث، فيما قررت النيابة العامة بالجيزة في وقت سابق حبس المتهم بقتل شقيقته بسبب خلافات أسرية في بولاق الدكرور 4 أيام على ذمة التحقيقات ، وطلبت النيابة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث.

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على المتهم بقتل شقيقته في بولاق الدكرور، نتيجة خلافات أسرية، وتحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل فتاة داخل مسكنها في بولاق الدكرور، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن شقيق المجني عليها وراء قتلها خنقا نتيجة خلافات عائلية وأنه من متعاطي المواد المخدرة.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق والتي امرت بما سبق.