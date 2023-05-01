اليوم السابع
Ads
الإثنين، 01 مايو 2023 03:31 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

تشريح جثة فتاة لقت مصرعها على يد شقيقها بسبب خلافات أسرية في بولاق الدكرور

الإثنين، 01 مايو 2023 02:00 ص
تشريح جثة فتاة لقت مصرعها على يد شقيقها بسبب خلافات أسرية في بولاق الدكرور مصلحة الطب الشرعى- أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كلفت النيابة العامة بالجيزة الطبيب الشرعى بتشريح جثة فتاة لقت مصرعها على يد شقيقها بسبب خلافات اسرية بينهم، وإعداد تقرير فنى بالصفة التشريحية للجثمان للوقوف على أسباب الحادث، فيما قررت النيابة العامة بالجيزة في وقت سابق حبس المتهم بقتل شقيقته بسبب خلافات أسرية في بولاق الدكرور 4 أيام على ذمة التحقيقات ، وطلبت النيابة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث.
 
ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على المتهم بقتل شقيقته في بولاق الدكرور، نتيجة خلافات أسرية، وتحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل فتاة داخل مسكنها في بولاق الدكرور، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن شقيق المجني عليها  وراء قتلها خنقا نتيجة خلافات عائلية وأنه من متعاطي المواد المخدرة. 
 
تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق والتي امرت بما سبق.
 

جرائم القتل

المخدرات

امن الجيزة

الجرائم الاسرية

مصلحة الطب الشرعى



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة